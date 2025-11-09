Αυτός είναι ο πρώτος δήμαρχος που υποδέχθηκε την πρέσβη των ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκαν οι στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ της Ύδρας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

09 Νοέ. 2025 14:53
Pelop News

Ο Δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, υποδέχθηκε το Σάββατο στο ιστορικό δημαρχείο την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κ. Kimberly Guilfoyle. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, απονεμήθηκε το Μετάλλιο του Δήμου ως ένδειξη τιμής για τους Αμερικανούς φιλέλληνες William Washington και George Jarvis, που στήριξαν την Επανάσταση του 1821 και την Εθνικοαπελευθερωτική δράση των Υδραίων.

Η κ. Guilfoyle εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ομορφιά και την ιστορική σημασία του νησιού και δήλωσε ότι σχεδιάζει να το επισκεφθεί ξανά στο άμεσο μέλλον, ενισχύοντας περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας.
