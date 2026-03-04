Αυτός ο ισπανός διαιτητής σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Αυτός ο ισπανός διαιτητής σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
04 Μαρ. 2026 11:14
Pelop News

Με τεράστια εμπειρία από τη LaLiga, με γνώση διαχείρισης προσωπικοτήτων και με πιο πρόσφατη παρουσία στο τρομερό 4-1 της Αταλάντα επί της Ντόρτμουντ στο Champions League, ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ έρχεται στην Ελλάδα για τη Stoiximan Super League.

Ο Ισπανός κόουτς Elite κατηγορίας θα διευθύνει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης» το βράδυ του προσεχούς Σαββάτου.

Ο Τσακαλίδης θα είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός, ο Παπαπέτρου στο Άρης – Ατρόμητος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

(07/03, 17:00) Άρης-Ατρόμητος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Καραγκιζόπουλος, 4ος: Μέγας: VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς)

(07/03, 18:00) ΑΕΚ-Λάρισα: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Ματσούκας, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)

(08/03, 16:00) Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Κομισοπούλου, 4ος Κατοίκος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)

(08/03, 17:00) Βόλος-ΟΦΗ: Γιουματζίδης (Νταβέλας, Δέλλιος, 4ος Ανδριανός, VAR: Φωτιάς, Σιδηρόπουλος)

(08/03, 19:00) Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος: VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)

(08/03, 21:00) Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Μιρ, 4ος Βεργέτης, VAR: Βιγανουέβα, Ορτίθ Αρίας)

(09/03, 18:00) Παναιτωλικός-Κηφισιά: Τζήλος (Κλεπετσάνης, Μπαλιάκας, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τσακαλίδης, Σιδηρόπουλος)

