Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από το ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Βηρυτό 

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 48 τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Βηρυτό, ανέφεραν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

Some reports suggest the target is Khatam Al Anbiyaa in Basta, a traditional working-class neighbourhood close to the centre of Beirut, full of unique…

Η επίθεση αυτή έγινε στην καρδιά της λιβανέζικης πρωτεύουσας, που σπανίως πλήττεται αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επικεντρώνεται κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης.

Several Major Strikes within the last hour on the Lebanese Capital of Beirut, with a High-Rise Building reported to have Collapsed while multiple others sustained Serious Damage.

