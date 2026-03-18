Αυξημένη χρήση κοκαΐνης και ουσιών στα αστικά κέντρα της Ελλάδας – Στοιχεία από την έκθεση EUDA 2025

Η ετήσια έκθεση του European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EUDA) επιβεβαιώνει την έντονη παρουσία διεγερτικών ουσιών στα ελληνικά αστικά κέντρα, ακολουθώντας τις ανησυχητικές ευρωπαϊκές τάσεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια.

Κοκαΐνη: Σταθερά υψηλά επίπεδα και αιχμές Σαββατοκύριακου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής ανάλυσης λυμάτων για το 2025, η Αθήνα παραμένει σημαντικός κόμβος κατανάλωσης κοκαΐνης. Παρά την κυριαρχία ισπανικών και πορτογαλικών πόλεων στη Νότια Ευρώπη, η ελληνική πρωτεύουσα καταγράφει ενισχυμένη παρουσία της ουσίας, η οποία ακολουθεί την πανευρωπαϊκή τάση ανόδου από το 2016.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αιχμές χρήσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, υποδηλώνοντας ότι η κατανάλωση συνδέεται κυρίως με νυχτερινή ψυχαγωγία και όχι με οριζόντια, καθημερινή χρήση.

Κεταμίνη: Η ανερχόμενη απειλή

Η έκθεση του EUDA καταγράφει σημαντική αύξηση της κεταμίνης, με μέση ευρωπαϊκή άνοδο 41%. Η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με την τάση αυτή, καθώς η ουσία ανιχνεύεται όλο και συχνότερα στα αστικά λύματα, υποδεικνύοντας μια πιο διαφοροποιημένη και σύνθετη αγορά ναρκωτικών.

Κάνναβη και MDMA: Σταθερότητα στην κατανάλωση

Η κάνναβη παραμένει η πλέον διαδεδομένη ουσία στην Ελλάδα, με σταθερά υψηλά επίπεδα κατανάλωσης. Το MDMA (έκσταση), αν και παρουσίασε πτώση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διατηρείται σε σταθερά επίπεδα στη χώρα μας, με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις να παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.

Αντιμετώπιση και δημόσιες δομές

Τα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα στον τομέα των ναρκωτικών, η οποία απαιτεί αναθεώρηση της στρατηγικής για τις εξαρτήσεις. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των δημόσιων δομών απεξάρτησης, όπως οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ.

Η έκθεση EUDA 2025 λειτουργεί ως καμπανάκι για τις ελληνικές αρχές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμένων μέτρων πρόληψης, θεραπείας και επαγρύπνησης απέναντι σε μια αγορά ναρκωτικών που γίνεται ολοένα και πιο πολυσύνθετη.

