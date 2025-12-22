Αυξημένη κίνηση στην αγορά: Γέμισε από κόσμο το κέντρο της Πάτρας

Παρά τον συννεφιασμένο καιρό, το ανοιχτό εορταστικό ωράριο έφερε κόσμο στο κέντρο της Πάτρα. Η εικόνα ήταν ζωντανή και γιορτινή, όμως πίσω από τη βόλτα και τη μουσική, ο εμπορικός κόσμος κρατά μικρό καλάθι για τις πωλήσεις.

22 Δεκ. 2025 12:00
Παρά τον συννεφιασμένο καιρό, το κέντρο της Πάτρας παρουσίασε χθες Κυριακή αυξημένη κίνηση, καθώς οι Πατρινοί εκμεταλλεύτηκαν το ανοιχτό εορταστικό ωράριο των καταστημάτων και κατέβηκαν για βόλτα, καφέ και ψώνια. Οι κεντρικοί δρόμοι και οι πεζόδρομοι της πόλης, με επίκεντρο τη Ρήγα Φεραίου και το κάτω μέρος της Αγίου Νικολάου, γέμισαν από κόσμο, δίνοντας έναν πιο ζωντανό και γιορτινό παλμό λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Ιδιαίτερα στη συμβολή της Ρήγα Φεραίου με την Αγίου Νικολάου, το εορταστικό κλίμα ήταν έντονο, καθώς μπάντες και μουσικά σχήματα διασκέδαζαν μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Οι περαστικοί σταματούσαν για να απολαύσουν τη μουσική, να φωτογραφηθούν και να νιώσουν το πνεύμα των ημερών, με την πόλη να θυμίζει άλλες, πιο ανέμελες εποχές.

Ωστόσο, πίσω από τη ζωντανή εικόνα, οι έμποροι της Πάτρας εμφανίζονται προβληματισμένοι. Οπως επισημαίνουν, παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά και η αγορά κινείται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, η αγοραστική κίνηση παραμένει υποτονική. Οι δυσκολίες της τοπικής οικονομίας και τα «άδεια πορτοφόλια» των καταναλωτών περιορίζουν τις αγορές, με πολλούς να κάνουν μόνο μια βόλτα ή να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς τα Χριστούγεννα αποτελούν παραδοσιακά μια από τις σημαντικότερες περιόδους για τον εμπορικό κόσμο.

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του εορταστικού κλίματος και της τοπικής αγοράς, ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ξεκίνησε τη δωρεάν λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Τρένου της πόλης. Το τρενάκι ξεκινά από την πλατεία Γεωργίου, με τα δρομολόγια να αρχίζουν στις 10:00 το πρωί και να συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των καταστημάτων, καθώς και για μισή ώρα μετά το κλείσιμό τους. Μικροί και μεγάλοι έχουν έτσι την ευκαιρία να απολαύσουν μια εορταστική βόλτα στο κέντρο, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική αγορά.

