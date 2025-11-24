Αυξημένοι όγκοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και blue chips οδηγούν τον Γενικό Δείκτη

Αυξημένοι όγκοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω MSCI rebalancing και μετοχών Euronext. Άνοδος για τράπεζες και blue chips, θετικό κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αυξημένοι όγκοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και blue chips οδηγούν τον Γενικό Δείκτη
24 Νοέ. 2025 11:08
Pelop News

Σε κλίμα αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες και τα ισχυρά blue chips να ενισχύουν τον Γενικό Δείκτη. Οι εξελίξεις στο rebalancing του MSCI, καθώς και η εισαγωγή νέων μετοχών του ομίλου Euronext στη διαπραγμάτευση, αποτελούν τα βασικά γεγονότα της ημέρας για την ελληνική αγορά.

Η εικόνα της Ευρώπης παραμένει ανοδική, καθώς οι γεωπολιτικές επαφές για την Ουκρανία δημιουργούν προσδοκίες αποκλιμάκωσης. Παράλληλα, επανέρχονται οι εκτιμήσεις για πιθανή νέα μείωση επιτοκίων από τη FED, βελτιώνοντας περαιτέρω το κλίμα στις αγορές.

Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χαρακτηρίζεται από υψηλούς τζίρους, λόγω της αναδιάρθρωσης στους δείκτες MSCI, που αφορά οκτώ βασικά blue chips της εγχώριας αγοράς.

Στην έναρξη της συνεδρίασης:

  • Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.077 μονάδες, με άνοδο 0,76%.

  • Ο FTSE Large Cap ενισχύεται κατά 0,78%.

  • Ο FTSE Mid Cap αυξάνεται κατά 0,42%.

Η σχέση ανοδικών–πτωτικών μετοχών διαμορφώνεται στις 61 έναντι 15, αντίστοιχα.

Ο τραπεζικός δείκτης παρουσιάζει κέρδη 1,13%, με θετική εικόνα και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Από τα μη τραπεζικά blue chips, ξεχωρίζουν οι μετοχές των Metlen, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Motor Oil, ΑΔΜΗΕ, Aktor και Aegean, που κινούνται ανοδικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:44 Ζελένσκι: «Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά η ειρήνη παραμένει μακριά» – Με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο της ΕΕ
12:35 Ξεκίνησε η πίστωση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δείτε αν τη δικαιούστε
12:28 Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις – Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ
12:21 Ο Τσίπρας «ξεγυμνώνει» τον Βαρουφάκη: Από asset της διαπραγμάτευσης σε βαρίδι για τη χώρα
12:16 Πάτρα: Παρουσιάστηκε η νέα προσβάσιμη εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 – Φωνητικός βοηθός, live tracking και ασφάλεια για όλους
12:10 Αγρίνιο–Αμφιλοχία: Τραυματισμένο άλογο αβοήθητο για ώρες μετά από τροχαίο λόγω νομοθετικού κενού ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:02 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και επίμονα φαινόμενα από την Τρίτη – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δυτική Ελλάδα
12:00 Πάτρα – Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κριτική και μηνύματα αλλαγής – Πολιτικές δεσμεύσεις Ανδρουλάκη
11:55 Αυστραλία: Οργή στη Γερουσία για τη γερουσιαστή Χάνσον που εμφανίστηκε με μπούρκα – Κατηγορίες για ρατσισμό ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Αμαλιάδα: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
11:44 Τάιλερ Μακμπέθ προς Τσίπρα: «Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου για προώθηση του βιβλίου σου»
11:38 Πάτρα: Ο Κ. Πελετίδης αποχαιρετά τον Γιάννη Γκοτσόπουλο – Σύντροφο, αγωνιστή και πρώην δημοτικό σύμβουλο
11:30 Ηράκλειο: Σοκ και θλίψη για την απώλεια της 2χρονης Εφραιμίας – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Βενιζέλειο
11:30 Χειροπέδες σε οδηγό με …σουγιά!
11:29 Τόκιο: Οχημα έπεσε σε πεζούς, νεκρός ηλικιωμένος, 10 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»
11:19 Αιθιοπία: Εξερράγη το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι μετά από τουλάχιστον 10.000 χρόνια σιωπής
11:18 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Λέει πολλά ψέματα – Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη»
11:15 Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής στην ενέργεια»
11:11 Πάτρα: Δράση ενημέρωσης για την έμφυλη βία από τον Ξενώνα Φιλοξενίας – 12 χρόνια προστασίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ