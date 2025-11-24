Αυξημένοι όγκοι στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και blue chips οδηγούν τον Γενικό Δείκτη

Σε κλίμα αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες και τα ισχυρά blue chips να ενισχύουν τον Γενικό Δείκτη. Οι εξελίξεις στο rebalancing του MSCI, καθώς και η εισαγωγή νέων μετοχών του ομίλου Euronext στη διαπραγμάτευση, αποτελούν τα βασικά γεγονότα της ημέρας για την ελληνική αγορά.

Η εικόνα της Ευρώπης παραμένει ανοδική, καθώς οι γεωπολιτικές επαφές για την Ουκρανία δημιουργούν προσδοκίες αποκλιμάκωσης. Παράλληλα, επανέρχονται οι εκτιμήσεις για πιθανή νέα μείωση επιτοκίων από τη FED, βελτιώνοντας περαιτέρω το κλίμα στις αγορές.

Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χαρακτηρίζεται από υψηλούς τζίρους, λόγω της αναδιάρθρωσης στους δείκτες MSCI, που αφορά οκτώ βασικά blue chips της εγχώριας αγοράς.

Στην έναρξη της συνεδρίασης:

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.077 μονάδες , με άνοδο 0,76% .

Ο FTSE Large Cap ενισχύεται κατά 0,78% .

Ο FTSE Mid Cap αυξάνεται κατά 0,42%.

Η σχέση ανοδικών–πτωτικών μετοχών διαμορφώνεται στις 61 έναντι 15, αντίστοιχα.

Ο τραπεζικός δείκτης παρουσιάζει κέρδη 1,13%, με θετική εικόνα και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Από τα μη τραπεζικά blue chips, ξεχωρίζουν οι μετοχές των Metlen, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Motor Oil, ΑΔΜΗΕ, Aktor και Aegean, που κινούνται ανοδικά.

