Αυξημένος κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τσικουνγκούνια και στην Ελλάδα

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Royal Society Interface (18 Φεβρουαρίου 2026) προειδοποιεί ότι ο ιός τσικουνγκούνια (chikungunya), μια εξαιρετικά επώδυνη τροπική νόσος που μεταδίδεται από το κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus), μπορεί πλέον να μεταδίδεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η μελέτη, που βασίστηκε σε δεδομένα από 49 προηγούμενες έρευνες, διαπίστωσε ότι το κατώτατο όριο θερμοκρασίας για μετάδοση του ιού είναι 13-14 °C – περίπου 2,5 °C χαμηλότερο από προηγούμενες εκτιμήσεις. Αυτή η «συγκλονιστική» διαφορά σημαίνει ότι η μετάδοση μπορεί να διαρκεί πάνω από 6 μήνες τον χρόνο σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, και 3-5 μήνες σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ελβετία.

Ο κύριος συγγραφέας Σαντίρ Τεγκάρ (UK Centre for Ecology & Hydrology – UKCEH) δήλωσε ότι ο ρυθμός υπερθέρμανσης στην Ευρώπη είναι διπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο, καθιστώντας την εξάπλωση «απλώς θέμα χρόνου». Ο Δρ Στίβεν Γουάιτ από το ίδιο κέντρο πρόσθεσε: «Πριν από 20 χρόνια, αν λέγατε ότι θα είχαμε τσικουνγκούνια και δάγκειο πυρετό στην Ευρώπη, θα μας θεωρούσαν τρελούς. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά λόγω κλιματικής αλλαγής και του κουνουπιού τίγρης».

Ο ιός τσικουνγκούνια, εντοπίστηκε αρχικά το 1952 στην Τανζανία και προκαλεί υψηλό πυρετό, εξανθήματα και σοβαρό, παρατεταμένο πόνο στις αρθρώσεις (σε ποσοστό έως 40% των ασθενών τα συμπτώματα διαρκούν χρόνια, ακόμη και 5+ χρόνια). Μπορεί να αποβεί θανατηφόρος σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί εκατοντάδες κρούσματα σε Γαλλία και Ιταλία (πάνω από 800 στη Γαλλία το 2025), ενώ η παρουσία του κουνουπιού τίγρης έχει επεκταθεί σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Η μετάδοση γίνεται από μολυσμένους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από ενδημικές περιοχές και τσιμπιούνται από τοπικά κουνούπια.

Η Δρ Ντιάνα Ρόχας Αλβάρεζ (ΠΟΥ) τόνισε ότι η μελέτη δείχνει «πιο εμφανή μετάδοση με τον χρόνο», αλλά η Ευρώπη έχει ακόμη περιθώριο ελέγχου μέσω:

Εξάλειψης στάσιμων υδάτων (σημεία αναπαραγωγής κουνουπιών).

Χρήσης απωθητικών, μακριών ρούχων και συστημάτων επιτήρησης.

Εμβολίων (διαθέσιμα αλλά κοστοβόρα) και ενημέρωσης κοινού.

Στην Ελλάδα, όπου το κουνούπι τίγρης είναι ήδη εγκατεστημένο σε πολλές περιοχές, οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ειδικά σε νότιες και παράκτιες περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες.

