Αυξήσεις 2,5% στις ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών για το 2026 – Δείτε τα νέα μηνιαία ποσά

Πόσα θα πληρώνουν από φέτος ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Αυξήσεις 2,5% στις ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών για το 2026 - Δείτε τα νέα μηνιαία ποσά
04 Φεβ. 2026 8:43
Pelop News

Με την έκδοση της εγκυκλίου 6/2026 του e-ΕΦΚΑ «κλείδωσαν» οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες για το έτος 2026.

Οι εισφορές προσαυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί στη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) του 2025, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έληξε στο τέλος Ιανουαρίου 2026. Από τον Φεβρουάριο εφαρμόζονται τα νέα ποσά που αντιστοιχούν στην κατηγορία που επέλεξε κάθε ασφαλισμένος.

Τα νέα μηνιαία ποσά εισφορών  

Ελεύθεροι επαγγελματίες & αυτοαπασχολούμενοι 1η κατηγορία: 250,77 € (από 244,65 €) 2η κατηγορία: 300,93 € (από 293,59 €) 3η κατηγορία: 360,63 € (από 351,84 €) 4η κατηγορία: 433,47 € (από 422,90 €) 5η κατηγορία: 519,45 € (από 506,78 €) 6η κατηγορία: 675,87 € (από 659,39 €)

Αγρότες (πρώην ΟΓΑ) 1η κατηγορία: 149,27 € (από 145,63 €) 2η κατηγορία: 179,11 € (από 174,74 €) 3η κατηγορία: 214,94 € (από 209,69 €) 4η κατηγορία: 257,93 € (από 251,63 €) 5η κατηγορία: 310,48 € (από 302,90 €) 6η κατηγορία: 404,81 € (από 394,94 €)

Επικουρική ασφάλιση 1η κατηγορία: 46,57 € (από 45,43 €) 2η κατηγορία: 56,13 € (από 54,76 €) 3η κατηγορία: 66,88 € (από 65,25 €)

Εφάπαξ παροχές 1η κατηγορία: 31,05 € (από 30,29 €) 2η κατηγορία: 37,02 € (από 36,12 €) 3η κατηγορία: 44,18 € (από 43,10 €)

Πόσο επηρεάζεται η μελλοντική σύνταξη

Η επιλογή χαμηλής ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερη σύνταξη. Ενδεικτικά, ασφαλισμένος που παραμένει σταθερά στην 1η κατηγορία για 40 έτη ασφάλισης αναμένεται να λάβει σύνταξη περίπου 890 ευρώ (μεικτά) σε σημερινές τιμές.

Αντίθετα, όσοι επιλέγουν την 6η (υψηλότερη) κατηγορία μπορούν να προσεγγίσουν σύνταξη της τάξης των 1.895 ευρώ (μεικτά) με την ίδια διάρκεια ασφάλισης.

Η 1η κατηγορία αντιστοιχεί περίπου σε μισθωτό με μεικτές αποδοχές 903 ευρώ, ενώ η 6η κατηγορία αντιστοιχεί σε μισθωτό με μεικτές αποδοχές 2.912,5 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, περίπου 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν παραδοσιακά την 1η (φθηνότερη) κατηγορία, επιλογή που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες αναβάθμισης της σύνταξης στο μέλλον. Ακόμη και η μετάβαση σε υψηλότερη κατηγορία λίγο πριν τη συνταξιοδότηση αποδίδει μικρή μόνο διαφορά στο τελικό ποσό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Καλάβρυτα: Ερχονται διώξεις για τον οδοντωτό σιδηρόδρομο
11:57 Μαρινάκης: «Εθνική επιτυχία η στάση της Ελλάδας στο SAFE – Eπικίνδυνη η παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ»
11:51 Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις
11:50 Αυξανομένη ανησυχία για κινήσεις ρωσικών δορυφόρων, τι φοβούνται
11:45 Γαλαξίδι: Προορισμός με νησιώτικό αέρα
11:41 «In the heat of … Carnival»: Ανοικτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας
11:36 Η συζήτηση για τον ΕΛΓΑ πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, ριζική αλλαγή και αναθεώρηση του πλαισίου είναι το επείγον!
11:35 Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
11:35 Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών, δείτε πότε θα γίνει ο μικρός τελικός
11:30 Συλλογικές Συμβάσεις: Ξεκινά στη Βουλή το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών σε 15 κλάδους
11:29 Κολυδάς: Ήπιο και θερμό το επόμενο 15ήμερο – Τι αναφέρει για τις βροχές, πότε εξασθενούν
11:27 Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες
11:21 «Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»
11:19 Ανδρουλάκης: «Το Σύνταγμα θέλει συναινέσεις, όχι συνταγματικό λαϊκισμό»
11:13 Υπόθεση Λόρας: Η ηθοποιός, οι ρόλοι της και το κορίτσι από το Ρίο – Τα πρόσωπα πίσω από την εξαφάνιση
11:11 Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες
11:06 Το όνειρο ενός γελοίου: Απόγνωση και φως σε μία στιγμή
11:05 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
11:00 Πάτρα: Επί ποδός «πολέμου» για το Καρναβάλι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ