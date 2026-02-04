Αυξήσεις 2,5% στις ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών για το 2026 – Δείτε τα νέα μηνιαία ποσά

Με την έκδοση της εγκυκλίου 6/2026 του e-ΕΦΚΑ «κλείδωσαν» οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες για το έτος 2026.

Οι εισφορές προσαυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί στη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) του 2025, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έληξε στο τέλος Ιανουαρίου 2026. Από τον Φεβρουάριο εφαρμόζονται τα νέα ποσά που αντιστοιχούν στην κατηγορία που επέλεξε κάθε ασφαλισμένος.

Τα νέα μηνιαία ποσά εισφορών

Ελεύθεροι επαγγελματίες & αυτοαπασχολούμενοι 1η κατηγορία: 250,77 € (από 244,65 €) 2η κατηγορία: 300,93 € (από 293,59 €) 3η κατηγορία: 360,63 € (από 351,84 €) 4η κατηγορία: 433,47 € (από 422,90 €) 5η κατηγορία: 519,45 € (από 506,78 €) 6η κατηγορία: 675,87 € (από 659,39 €)

Αγρότες (πρώην ΟΓΑ) 1η κατηγορία: 149,27 € (από 145,63 €) 2η κατηγορία: 179,11 € (από 174,74 €) 3η κατηγορία: 214,94 € (από 209,69 €) 4η κατηγορία: 257,93 € (από 251,63 €) 5η κατηγορία: 310,48 € (από 302,90 €) 6η κατηγορία: 404,81 € (από 394,94 €)

Επικουρική ασφάλιση 1η κατηγορία: 46,57 € (από 45,43 €) 2η κατηγορία: 56,13 € (από 54,76 €) 3η κατηγορία: 66,88 € (από 65,25 €)

Εφάπαξ παροχές 1η κατηγορία: 31,05 € (από 30,29 €) 2η κατηγορία: 37,02 € (από 36,12 €) 3η κατηγορία: 44,18 € (από 43,10 €)

Πόσο επηρεάζεται η μελλοντική σύνταξη

Η επιλογή χαμηλής ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερη σύνταξη. Ενδεικτικά, ασφαλισμένος που παραμένει σταθερά στην 1η κατηγορία για 40 έτη ασφάλισης αναμένεται να λάβει σύνταξη περίπου 890 ευρώ (μεικτά) σε σημερινές τιμές.

Αντίθετα, όσοι επιλέγουν την 6η (υψηλότερη) κατηγορία μπορούν να προσεγγίσουν σύνταξη της τάξης των 1.895 ευρώ (μεικτά) με την ίδια διάρκεια ασφάλισης.

Η 1η κατηγορία αντιστοιχεί περίπου σε μισθωτό με μεικτές αποδοχές 903 ευρώ, ενώ η 6η κατηγορία αντιστοιχεί σε μισθωτό με μεικτές αποδοχές 2.912,5 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, περίπου 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν παραδοσιακά την 1η (φθηνότερη) κατηγορία, επιλογή που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες αναβάθμισης της σύνταξης στο μέλλον. Ακόμη και η μετάβαση σε υψηλότερη κατηγορία λίγο πριν τη συνταξιοδότηση αποδίδει μικρή μόνο διαφορά στο τελικό ποσό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



