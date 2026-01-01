Αυξήσεις διοδίων με το καλεντάρι του 2026: Οι νέες τιμές που «πονάνε» το πορτοφόλι

Νέες χρεώσεις διοδίων σε αρκετούς μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας ισχύυν από σήμερα Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που ανακοίνωσαν οι διαχειριστές (Ολυμπία Οδός, Νέα Οδός, Μορέας) και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Οι αυξήσεις αφορούν τα εξής οδικά δίκτυα:

Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας (Ολυμπία Οδός)

Πατρών – Πύργου (Ολυμπία Οδός)

Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Νέα Οδός)

Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης (Μορέας)

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Ενδεικτικές τιμές για Ι.Χ. (μετά την αύξηση):

Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 € (από 13,30 €)

Πάτρα – Πύργος: 5,70 €

Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 € (από 14,35 €)

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 € (από 11,30 €)

Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 € (από 12,45 €)

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (νέες τιμές απλής διέλευσης):

Μοτοσικλέτες: 2,50 €

Ι.Χ.: 15,90 €

Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €

Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €

Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €

Φορτηγά 4 αξόνων: 50,90 €

Λεωφορεία έως 20 θέσεων: 37,80 €

Λεωφορεία 21–40 θέσεων: 53,10 €

Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €

Αναλυτικές τιμές σε μετωπικούς σταθμούς (ενδεικτικά):

Ολυμπία Οδός (Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας):

Ρίο: Ι.Χ. 2,70 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,80 € | 4+ αξόνων 9,50 €

Ελαιώνας: Ι.Χ. 3,80 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 9,70 € | 4+ αξόνων 13,60 €

Κιάτο: Ι.Χ. 2,70 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,80 € | 4+ αξόνων 9,60 €

Ισθμός: Ι.Χ. 2,10 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 5,40 € | 4+ αξόνων 7,60 €

Ελευσίνα: Ι.Χ. 2,50 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,30 € | 4+ αξόνων 8,90 €

Πατρών – Πύργου:

Μετωπικός Πάτρας: Ι.Χ. 3,60 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 9,00 € | 4+ αξόνων 12,70 €

Μετωπικός Πύργου: Ι.Χ. 2,10 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 5,40 € | 4+ αξόνων 7,60 €

Αντιρρίου – Ιωαννίνων:

Κλόκοβα: 3,55 €

Αγγελόκαστρο: 4,20 €

Μενίδι: 3,55 €

Τέροβο: 3,70 €

Μορέας (Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας):

Σπαθοβούνι: 2,95 €

Νεστάνη: 2,80 €

Μάναρη: 2,30 €

Καλαμάτα: 2,25 €

Πετρίνα: 3,45 €

Οι οδηγοί καλούνται να ελέγχουν τις επίσημες ανακοινώσεις των διαχειριστών για πλήρεις τιμοκαταλόγους, εκπτώσεις συχνής διέλευσης και πλευρικούς σταθμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



