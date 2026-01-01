Αυξήσεις διοδίων με το καλεντάρι του 2026: Οι νέες τιμές που «πονάνε» το πορτοφόλι

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή φέρνει αυξήσεις στα διόδια σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους

Αυξήσεις διοδίων με το καλεντάρι του 2026: Οι νέες τιμές που «πονάνε» το πορτοφόλι
01 Ιαν. 2026 16:52
Pelop News

Νέες χρεώσεις διοδίων σε αρκετούς μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας ισχύυν από σήμερα Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που ανακοίνωσαν οι διαχειριστές (Ολυμπία Οδός, Νέα Οδός, Μορέας) και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Οι αυξήσεις αφορούν τα εξής οδικά δίκτυα:

  • Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας (Ολυμπία Οδός)
  • Πατρών – Πύργου (Ολυμπία Οδός)
  • Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Νέα Οδός)
  • Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης (Μορέας)
  • Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Ενδεικτικές τιμές για Ι.Χ. (μετά την αύξηση):

  • Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 € (από 13,30 €)
  • Πάτρα – Πύργος: 5,70 €
  • Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 € (από 14,35 €)
  • Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 € (από 11,30 €)
  • Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 € (από 12,45 €)

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (νέες τιμές απλής διέλευσης):

  • Μοτοσικλέτες: 2,50 €
  • Ι.Χ.: 15,90 €
  • Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €
  • Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €
  • Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €
  • Φορτηγά 4 αξόνων: 50,90 €
  • Λεωφορεία έως 20 θέσεων: 37,80 €
  • Λεωφορεία 21–40 θέσεων: 53,10 €
  • Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €

Αναλυτικές τιμές σε μετωπικούς σταθμούς (ενδεικτικά):

Ολυμπία Οδός (Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας):

  • Ρίο: Ι.Χ. 2,70 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,80 € | 4+ αξόνων 9,50 €
  • Ελαιώνας: Ι.Χ. 3,80 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 9,70 € | 4+ αξόνων 13,60 €
  • Κιάτο: Ι.Χ. 2,70 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,80 € | 4+ αξόνων 9,60 €
  • Ισθμός: Ι.Χ. 2,10 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 5,40 € | 4+ αξόνων 7,60 €
  • Ελευσίνα: Ι.Χ. 2,50 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,30 € | 4+ αξόνων 8,90 €

Πατρών – Πύργου:

  • Μετωπικός Πάτρας: Ι.Χ. 3,60 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 9,00 € | 4+ αξόνων 12,70 €
  • Μετωπικός Πύργου: Ι.Χ. 2,10 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 5,40 € | 4+ αξόνων 7,60 €

Αντιρρίου – Ιωαννίνων:

  • Κλόκοβα: 3,55 €
  • Αγγελόκαστρο: 4,20 €
  • Μενίδι: 3,55 €
  • Τέροβο: 3,70 €

Μορέας (Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας):

  • Σπαθοβούνι: 2,95 €
  • Νεστάνη: 2,80 €
  • Μάναρη: 2,30 €
  • Καλαμάτα: 2,25 €
  • Πετρίνα: 3,45 €

Οι οδηγοί καλούνται να ελέγχουν τις επίσημες ανακοινώσεις των διαχειριστών για πλήρεις τιμοκαταλόγους, εκπτώσεις συχνής διέλευσης και πλευρικούς σταθμούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς δύο γυναίκες – Τι συνέβη
20:08 Πέθανε ο Αλκης Χήτος, ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
20:00 Νέοι ερευνητές από όλο τον κόσμο επιλέγουν την Πάτρα και το ΙΝΒΙΣ
19:51 Αναταραχές στο Ιράν: Στους δρόμους ο λαός κατά των Αγιατολάχ – Τρεις νεκροί ΒΙΝΤΕΟ
19:39 Βάνα Μπάρμπα: «Νιώθω ότι είχα μια αθωότητα, δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουνα φοβερά ανασφαλής»
19:30 Παίκτης της ΑΕΚ ο Τζέιμς Νάναλι: «Είμαι χαρούμενος που θα συμμετάσχω στην αναγέννηση της ΑΕΚ»
19:21 Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με τον Γκραντ που είναι αμφίβολος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
19:09 Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας – Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία
19:00 Στο επίκεντρο ο Αραξος για το 2026 – Το Υπερταμείο προγραμματίζει την αξιοποίηση του αεροδρομίου
18:51 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Συγκλονιστικές προσπάθειες να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά – 47 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ
18:40 Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ουκρανικό drone στόχευε κατοικία του Πούτιν – Θα δώσει τις αποδείξεις στις ΗΠΑ
18:38 Ο Χρήστος Κοτσώνης της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Εφήβων
18:32 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο φυσικός – καθηγητής Θανάσης Μπέλλος
18:32 Η ΝΕΠ παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πισίνα
18:24 Τα ρεκόρ του καιρού το 2025: Η Ελλάδα πέρασε το τρίτο θερμόμετρο καλοκαίρι της ιστορίας της
18:16 Τραμπ: «Η ενέργειά μου οφείλεται στην ασπιρίνη, στα πολύ καλά γονίδια και στα McDonald’s»
18:08 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Μια απλή απόφαση το απρόβλεπτο 2026
18:00 Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία στη Χεζμπολάχ: Παραδώστε τα όπλα, διαφορετικά έρχεται νέος πόλεμος με Ισραήλ
17:51 «Λουκέτο» στην εθνική ομάδα της Γκαμπόν μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Άφρικα
17:38 Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πάτρα ανήμερα Πρωτοχρονιάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ