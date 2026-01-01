Αυξήσεις διοδίων με το καλεντάρι του 2026: Οι νέες τιμές που «πονάνε» το πορτοφόλι
Τιμαριθμική αναπροσαρμογή φέρνει αυξήσεις στα διόδια σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους
Νέες χρεώσεις διοδίων σε αρκετούς μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας ισχύυν από σήμερα Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που ανακοίνωσαν οι διαχειριστές (Ολυμπία Οδός, Νέα Οδός, Μορέας) και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Οι αυξήσεις αφορούν τα εξής οδικά δίκτυα:
- Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας (Ολυμπία Οδός)
- Πατρών – Πύργου (Ολυμπία Οδός)
- Αντιρρίου – Ιωαννίνων (Νέα Οδός)
- Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης (Μορέας)
- Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
Ενδεικτικές τιμές για Ι.Χ. (μετά την αύξηση):
- Πάτρα – Ελευσίνα: 13,80 € (από 13,30 €)
- Πάτρα – Πύργος: 5,70 €
- Αντίρριο – Ιωάννινα: 15,00 € (από 14,35 €)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα: 11,75 € (από 11,30 €)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Σπάρτη: 12,95 € (από 12,45 €)
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (νέες τιμές απλής διέλευσης):
- Μοτοσικλέτες: 2,50 €
- Ι.Χ.: 15,90 €
- Ι.Χ. με κάρτα ΑμεΑ: 5,00 €
- Φορτηγά 2 αξόνων: 24,70 €
- Φορτηγά 3 αξόνων: 40,10 €
- Φορτηγά 4 αξόνων: 50,90 €
- Λεωφορεία έως 20 θέσεων: 37,80 €
- Λεωφορεία 21–40 θέσεων: 53,10 €
- Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων: 81,40 €
Αναλυτικές τιμές σε μετωπικούς σταθμούς (ενδεικτικά):
Ολυμπία Οδός (Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας):
- Ρίο: Ι.Χ. 2,70 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,80 € | 4+ αξόνων 9,50 €
- Ελαιώνας: Ι.Χ. 3,80 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 9,70 € | 4+ αξόνων 13,60 €
- Κιάτο: Ι.Χ. 2,70 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,80 € | 4+ αξόνων 9,60 €
- Ισθμός: Ι.Χ. 2,10 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 5,40 € | 4+ αξόνων 7,60 €
- Ελευσίνα: Ι.Χ. 2,50 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 6,30 € | 4+ αξόνων 8,90 €
Πατρών – Πύργου:
- Μετωπικός Πάτρας: Ι.Χ. 3,60 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 9,00 € | 4+ αξόνων 12,70 €
- Μετωπικός Πύργου: Ι.Χ. 2,10 € | Φορτηγά 2–3 αξόνων 5,40 € | 4+ αξόνων 7,60 €
Αντιρρίου – Ιωαννίνων:
- Κλόκοβα: 3,55 €
- Αγγελόκαστρο: 4,20 €
- Μενίδι: 3,55 €
- Τέροβο: 3,70 €
Μορέας (Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας):
- Σπαθοβούνι: 2,95 €
- Νεστάνη: 2,80 €
- Μάναρη: 2,30 €
- Καλαμάτα: 2,25 €
- Πετρίνα: 3,45 €
Οι οδηγοί καλούνται να ελέγχουν τις επίσημες ανακοινώσεις των διαχειριστών για πλήρεις τιμοκαταλόγους, εκπτώσεις συχνής διέλευσης και πλευρικούς σταθμούς.
