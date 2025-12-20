Αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις από το 2026: Συντάξεις, μισθοί, επιδόματα και μειώσεις φόρων φέρνει ο νέος Προϋπολογισμός

Αυξήσεις συντάξεων, νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, μειώσεις φόρων και διευρυμένες φοροελαφρύνσεις προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2026, επηρεάζοντας μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, νέους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυξημένες συντάξεις και «ψαλίδι» στην προσωπική διαφορά

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου 2026 σε δικαιούχους του Δημοσίου, του ΙΚΑ και του ΝΑΤ. Η αύξηση ανέρχεται στο 2,4%, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ και η νέα φορολογική κλίμακα, μειώνοντας την παρακράτηση φόρου.

Παράλληλα, για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους η προσωπική διαφορά μειώνεται στο μισό από το νέο έτος – εξέλιξη που οδηγεί σε μερικό συμψηφισμό της αύξησης – πριν την πλήρη κατάργησή της το 2027. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο καταβλήθηκε και η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η επιστροφή ενός ενοικίου.

Λιγότερος φόρος, μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται η νέα φορολογική κλίμακα, με χαμηλότερους συντελεστές που οδηγούν σε μείωση της παρακράτησης φόρου για μεγάλες κατηγορίες φορολογουμένων. Το όφελος είναι αυξημένο για μισθωτούς με παιδιά, ενώ οι νέοι εμφανίζονται ως οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι, καθώς για αυτούς οι φορολογικοί συντελεστές μηδενίζονται.

Τον ίδιο μήνα θα καταβληθούν και οι αυξήσεις στις αποδοχές περίπου 75.000 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και αναδρομικών από τον Οκτώβριο του 2025.

Μειωμένος ΦΠΑ και κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Από τις αρχές του 2026 μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ για τους κατοίκους των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων. Παράλληλα, όλα τα νοικοκυριά της χώρας απαλλάσσονται από το ειδικό τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στο μισό ο ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς

Τον Μάρτιο του 2026, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα διαπιστώσουν μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%. Το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους για τον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και τις παραμεθόριες περιοχές.

Τον ίδιο μήνα, περίπου 470.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο λόγω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Σημαντικό όφελος προβλέπεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής και σε ακριτικές περιοχές, καθώς το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού

Τον Απρίλιο του 2026 έρχεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στα 880 ευρώ. Η αναπροσαρμογή θα συμπαρασύρει προς τα πάνω τις αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, αλλά και το επίδομα ανεργίας. Παράλληλα, αυξήσεις θα δουν και όσοι λαμβάνουν επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, όπως το επίδομα μητρότητας, οι τριετίες, οι υπερωρίες και μια σειρά ακόμη παροχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



