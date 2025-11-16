Αυξήσεις μισθών: Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν πάνω από 200 ευρώ από τον Ιανουάριο 2026

Χωρίς να αλλάξει τίποτα στους ονομαστικούς μισθούς, χιλιάδες εργαζόμενοι θα δουν περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό τους από τον Ιανουάριο. Η νέα φορολογική κλίμακα, που ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, μειώνει αισθητά τις κρατήσεις προς την Εφορία, με αποτέλεσμα έμμεσες αυξήσεις αποδοχών έως και 200 ευρώ τον μήνα.

Πρόκειται για μια “σιωπηλή” αύξηση εισοδήματος που θα γίνει αισθητή ήδη από τις πρώτες μισθοδοσίες του 2025, αν και το πλήρες όφελος από τη μεταρρύθμιση θα αποτυπωθεί στα εισοδήματα του 2026 και θα εδραιωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Πώς αλλάζουν οι καθαροί μισθοί

Η μείωση των φόρων σημαίνει άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος:

Υπάλληλος με 1.000 ευρώ καθαρά χωρίς παιδιά θα δει +12,5 ευρώ τον μήνα.

Με 1.500 ευρώ μισθό, η αύξηση φτάνει τα +40 ευρώ.

Στα 2.000 ευρώ, το όφελος αγγίζει τα +70 ευρώ μηνιαίως.

Για γονείς με δύο παιδιά, οι αυξήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες:

Από +17 ευρώ τον μήνα για μισθό 1.000 ευρώ,

έως +117 ευρώ για αποδοχές 2.000 ευρώ.

Και στα πολύτεκνα νοικοκυριά, τα οφέλη εκτινάσσονται: μισθωτός με τέσσερα παιδιά θα λάβει έως και 209 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα.

Μειώσεις φόρων σε όλα τα κλιμάκια

Οι αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές είναι γενναίες και επεκτείνονται σε όλο το φάσμα των εισοδημάτων:

Το πρώτο κλιμάκιο έως 10.000 ευρώ παραμένει στο 9%.

Από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από 22% σε 20%.

Από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο συντελεστής πέφτει από 28% σε 26%.

Από 30.000 έως 40.000 ευρώ, μειώνεται από 36% σε 34%.

Από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ο φόρος περιορίζεται από 44% σε 39%, με “κούρεμα” 5 μονάδων.

Ο ανώτατος συντελεστής 44% θα ισχύει πλέον μόνο για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, αντί των 40.000 που ίσχυε έως τώρα.

Φορολογικά μπόνους για οικογένειες και παιδιά

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τα νοικοκυριά με παιδιά, καθώς θεσπίζεται έκπτωση 2% ανά παιδί (έως δύο) για τα εισοδήματα από 10.000 έως 30.000 ευρώ.

Έτσι, για οικογένεια με ένα παιδί, ο φόρος στο πρώτο αυτό εύρος μειώνεται στο 18%, ενώ για δύο παιδιά πέφτει στο 16%.

Για τα επόμενα 10.000 ευρώ (20.000–30.000), οι αντίστοιχοι συντελεστές διαμορφώνονται στο 24% και 22%.

Για τρίτεκνους και πολύτεκνους, οι μειώσεις είναι ακόμη βαθύτερες:

Από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο φόρος περιορίζεται στο 9%,

ενώ στο επόμενο κλιμάκιο (20.000–30.000 ευρώ) πέφτει στο 20%.

Πόσο μειώνεται ο φόρος ανά οικογένεια

Με βάση τα νέα δεδομένα:

Οικογένεια με 1 παιδί και εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει όφελος 800 ευρώ ετησίως.

Οικογένεια με 2 παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα γλιτώνει 600 ευρώ, ενώ στα 30.000 ευρώ το κέρδος ανεβαίνει στα 1.200 ευρώ.

Τρίτεκνη οικογένεια με εισόδημα 20.000 ευρώ εξοικονομεί 1.300 ευρώ, ενώ με 30.000 ευρώ φτάνει τα 2.100 ευρώ.

Για πολύτεκνο νοικοκυριό με 4 παιδιά, το όφελος εκτινάσσεται στα 1.680 ευρώ για εισόδημα 20.000 ευρώ και στα 4.100 ευρώ για 30.000 ευρώ.

Νέοι έως 25 ετών: πλήρης απαλλαγή φόρου

Η μεταρρύθμιση δίνει σαφές σήμα στήριξης της νέας γενιάς. Όλοι οι νέοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για αποδοχές έως 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, 24χρονος εργαζόμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει όφελος 1.283 ευρώ, ενώ αν κερδίζει 20.000 ευρώ, το κέρδος του θα φτάσει τα 2.480 ευρώ — ουσιαστικά, το ισοδύναμο δύο καθαρών μισθών.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τη φορολογική μεταρρύθμιση σε αναπτυξιακό μοχλό. Οι μειώσεις φόρων δεν περιορίζονται στη λογιστική διάσταση· στοχεύουν να ενισχύσουν τη μεσαία τάξη, να ανακουφίσουν τα οικογενειακά εισοδήματα και να δώσουν κίνητρα στους νέους να παραμείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα.

