Αύξηση 10% του πετρελαίου λόγω πολέμου, φόβοι ότι το βαρέλι θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ

Το πετρέλαιο ανέβηκε 10% λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν και θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, λένε αναλυτές, καθώς όπως είναι φυσικό οι συνέπειες της νέας σύρραξης, αποτυπώνονται και στην οικονομία.

Το Brent αυξήθηκε κατά 10% περίπου στα 80 δολάρια το βαρέλι την Κυριακή 01.03.2026 στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, σύμφωνα με traders πετρελαίου. Αναλυτές προβλέπουν ότι οι τιμές μπορεί να φτάσουν έως και τα 100 δολάρια μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που έριξαν τη Μέση Ανατολή σε νέο πόλεμο.

Το βασικό παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο είχε ήδη ανέβει φέτος και έφτασε τα 73 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανές επιθέσεις, οι οποίες τελικά έγιναν μία ημέρα αργότερα. Οι συναλλαγές στα futures είναι κλειστές το Σαββατοκύριακο.

Κομβικό σημείο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

«Αν και οι στρατιωτικές επιθέσεις από μόνες τους στηρίζουν τις τιμές του πετρελαίου, ο βασικός παράγοντας εδώ είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Ajay Parmar, διευθυντής ενέργειας και διύλισης στην ICIS.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι έχουν αναστείλει τις μεταφορές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τα πλοία να μην περάσουν από την περιοχή. Περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφέρεται μέσω αυτών των στενών.

«Περιμένουμε οι τιμές να ανοίξουν (μετά το Σαββατοκύριακο) πολύ πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και ίσως να ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο αν δούμε παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών», είπε ο Parmar.

Ηγέτες της Μέσης Ανατολής έχουν προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε η αναλύτρια της RBC Helima Croft. Αναλυτές της Barclays είπαν επίσης ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δολάρια.

Η ομάδα παραγωγών πετρελαίου OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο, μια μικρή αύξηση που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.

