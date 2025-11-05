Αύξηση 4% στο 10μηνο για το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

05 Νοέ. 2025 12:08
Pelop News

Αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημείωσε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας (ΔΑΑ) κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, στα 3,13 εκατ.. Ακόμα, η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε κατά 1,6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισε την ανοδική πορεία της υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 6,3%.

Συνολικά, κατά τους πρώτους 10 μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 29,33 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,4%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% και 8,3% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 244.500, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,4% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 0,9%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
