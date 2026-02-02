Αύξηση απασχόλησης και μισθών το 2025 – Τι δείχνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ»

Ανοδική πορεία τόσο της απασχόλησης όσο και των αμοιβών καταγράφει η ετήσια έκθεση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025, αποτυπώνοντας θετικές μεταβολές στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο μέσος μισθός για το 2025 ανήλθε στα 1.362 ευρώ, αυξημένος σε σχέση με τα 1.342 ευρώ του 2024, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ποιοι και πόσοι αμείβονται κάτω και πάνω από 1.000 ευρώ

Παρά τη συνολική αύξηση των αποδοχών, τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου ένας στους τρεις μισθωτούς – σχεδόν 900.000 εργαζόμενοι – εξακολουθούν να λαμβάνουν μηνιαίο μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν δύο στους τρεις, αμείβονται με μέσο μισθό άνω των 1.000 ευρώ, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2024 (53,7%) και το 2019 (36,3%).

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους μερικώς απασχολούμενους, καθώς 179.791 εργαζόμενοι (7,31%) αμείβονται με λιγότερα από 500 ευρώ μηνιαίως.

Το μεγαλύτερο μισθολογικό κλιμάκιο αφορά αποδοχές από 1.001 έως 1.200 ευρώ, στο οποίο εντάσσεται σχεδόν ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (24,29%). Αναλυτικά:

Από 1.001 έως 1.200 ευρώ λαμβάνουν 597.695 εργαζόμενοι (24,29%)

Από 1.201 έως 1.500 ευρώ λαμβάνουν 394.159 (16,02%)

Από 1.501 έως 2.000 ευρώ λαμβάνουν 268.058 (10,89%)

Από 2.001 έως 2.500 ευρώ λαμβάνουν 126.963 (5,16%)

Από 2.501 έως 3.000 ευρώ λαμβάνουν 63.464 (2,58%)

Πάνω από 3.000 ευρώ λαμβάνουν 112.075 εργαζόμενοι (4,55%)

Πλήρης απασχόληση και ώρες εργασίας

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι 8 στους 10 εργαζόμενους, από το σύνολο των 2.460.720 μισθωτών, εργάζονται περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Παράλληλα, η πλήρης απασχόληση ενισχύθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 78,5% από 76,4% το 2024.

Σε απόλυτους αριθμούς, 106.047 περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται πλέον με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε σύγκριση με το 2024, ενώ από το 2019 μέχρι σήμερα ο αριθμός όσων εργάζονται πλήρως αυξήθηκε κατά 557.925 άτομα.

Ηλικιακή σύνθεση και μείωση της ανεργίας

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εργαζομένων καταγράφεται στις ηλικίες 45 έως 64 ετών, με 1.035.729 εργαζόμενους, ενώ στις ηλικίες έως 30 ετών τα ποσοστά απασχόλησης παραμένουν χαμηλότερα.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στο μέτωπο της ανεργίας, η οποία τον Δεκέμβριο του 2025 μειώθηκε στο 7,5%, από 9,4% τον Δεκέμβριο του 2024. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών και το δεύτερο χαμηλότερο στην ιστορία της χώρας.

Περισσότερες επιχειρήσεις – Κυριαρχία της Αττικής

Αύξηση σημειώθηκε και στον αριθμό των επιχειρήσεων. Το 2025, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 304.568, ενώ μαζί με τα παραρτήματά τους έφτασαν τις 355.509. Το αντίστοιχο νούμερο για το 2024 ήταν 301.114 επιχειρήσεις και 351.552 με τα παραρτήματα.

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 38,72% των επιχειρήσεων, με τους κλάδους του λιανικού εμπορίου (15,78%), της εστίασης (11,43%) και του χονδρικού εμπορίου (8,73%) να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Περισσότερες θέσεις εργασίας και μικρότερο χάσμα φύλου

Σε ετήσια βάση, το 2025 δημιουργήθηκαν 70.563 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας αύξηση της απασχόλησης κατά 2,95% σε σχέση με το 2024. Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί συνολικά περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, το χάσμα μισθωτής απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών μειώθηκε στις 3,6 ποσοστιαίες μονάδες, από 6,7 μονάδες το 2019. Σήμερα εργάζονται 1.185.757 γυναίκες με σχέση μισθωτής εργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 259.480 σε σχέση με το 2019.

Δήλωση της υπουργού Εργασίας

Σε δήλωσή της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σημείωσε:

«Η πολιτική μας για τα ζητήματα της εργασίας και οι δράσεις μας για την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών αποδίδουν απτά, άμεσα, θετικά αποτελέσματα. Το 2026 συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων και πιο ποιοτικών θέσεων απασχόλησης».

