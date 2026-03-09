Αύξηση έως και 30% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ακολουθώντας την έντονη άνοδο που παρατηρείται και στην αγορά πετρελαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναλλαγών, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσε άνοδο που έφτασε περίπου το 30%.

Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, στις 9:00 ώρα Ελλάδας, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF —το οποίο χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου— κατέγραψε άνοδο άνω του 23,6%, διαμορφούμενο περίπου στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού είχε ανοίξει τις συναλλαγές με άλμα κοντά στο 30%.

Παρά τη σημαντική αυτή άνοδο, οι τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί το 2022, όταν στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το φυσικό αέριο είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Την ίδια ώρα, η αγορά ενέργειας επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας έως και τα 118 δολάρια, καθώς ορισμένοι από τους βασικούς παραγωγούς της περιοχής προχώρησαν σε μείωση της παραγωγής.

Οι εντάσεις στην περιοχή παραμένουν αυξημένες μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από περίπου μία εβδομάδα. Η διακοπή της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν εντείνει την ανησυχία στις αγορές, οδηγώντας σε άνοδο τόσο των τιμών του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου.

