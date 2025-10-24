Αύξηση οικοδομικών υλικών τον Σεπτέμβριο

Ήπια αυξητικές τάσεις εμφάνισαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον περασμένο μήνα σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο παρουσίασε σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε ανεπαίσθητη αύξηση 0,01% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,8%, έναντι αύξησης 5,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

