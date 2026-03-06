Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν

Ο βραχνάς της μικροεγκληματικότητας καλά κρατεί στην Πάτρα. Τα περιστατικά που φτάνουν καθημερινά να δουν το φως της δημοσιότητας είναι, όπως παραδέχονται έμπειροι αστυνομικοί, μόνο ένα μέρος της εικόνας. Πολλές υποθέσεις δεν καταγγέλλονται καν, είτε γιατί τα θύματα θεωρούν ότι «δεν θα βρουν άκρη» είτε γιατί οι ζημιές είναι μικρές και δεν αξίζει η ταλαιπωρία. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνεται ένα παράλληλο, αθόρυβο πεδίο παραβατικότητας που πιέζει γειτονιές, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 οι κλοπές και οι διαρρήξεις παρουσίασαν ελαφρώς αυξητική τάση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το 2024 οι διακεκριμένες κλοπές με διάρρηξη στην Αχαΐα ήταν 11, άλλες διακεκριμένες κλοπές 45, άλλες κλοπές με διάρρηξη 99 και γενικά άλλες κλοπές 876. Το σύνολο των τετελεσμένων περιπτώσεων ήταν 1.034, ενώ το 2025 έφτασαν τις 1.068 στην Αχαΐα. Πίσω από τους αριθμούς, όμως, κρύβονται δεκάδες μικρές ιστορίες: ένα σπίτι που «άδειασαν» σε λίγα λεπτά, μια αποθήκη που παραβιάστηκε επαναλαμβανόμενα, ένα κατάστημα που έγινε στόχος επειδή είχε εύκολη πρόσβαση ή χαμηλή επιτήρηση.

Πού σημειώνονται όμως τα περισσότερα τέτοιου είδους περιστατικά στην Πάτρα; Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στα συμβάντα της τοπικής ΕΛΑΣ, οι κλοπές και οι διαρρήξεις εμφανίζονται συχνότερα σε περιοχές όπου υπάρχουν κοντά καταυλισμοί. Καστελόκαμπος, Εγλυκάδα, Πλατάνι, Προάστιο και Βραχνέικα αναφέρονται σταθερά ως «επίφοβες» ζώνες, κυρίως για περιστατικά σε οικίες. Οι περισσότερες διαρρήξεις σε σπίτια γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν οι ιδιοκτήτες λείπουν στη δουλειά ή σε υποχρεώσεις. Ετσι οι δράστες έχουν χρόνο να ερευνήσουν τον χώρο και να φύγουν πριν γίνει αντιληπτή η παραβίαση. Αντίθετα, οι διαρρήξεις σε επιχειρήσεις και καταστήματα καταγράφονται κυρίως τις βραδινές ώρες, όταν πέφτουν τα ρολά και η κίνηση μειώνεται. Κοινός παρονομαστής σε σημαντικό ποσοστό υποθέσεων, όπως εκτιμάται από τις Αρχές, είναι η εμπλοκή νεαρών Ρομά, από 8 έως 20 ετών. Οι ανήλικοι, ειδικά, αξιοποιούνται συχνά γιατί κινούνται γρήγορα, δεν προκαλούν εύκολα υποψίες και σε πολλές περιπτώσεις θεωρούν ότι έχουν μικρότερο «ρίσκο» συνεπειών.

Η μικροεγκληματικότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις διαρρήξεις. Παρουσιάζεται και στους δρόμους της Πάτρας, με αρπαγές τσαντών, πορτοφολιών και κοσμημάτων. Αν και τα τελευταία χρόνια καταγράφεται πτώση, τα περιστατικά εξακολουθούν να υπάρχουν, με τα περισσότερα «χτυπήματα» να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας και στα Προσφυγικά.

Η Αστυνομία από την πλευρά της κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει το φαινόμενο. Τις περισσότερες φορές οι δράστες είναι ήδη γνωστοί στην υπηρεσία, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η ίδια η μεθοδολογία τους, τους «προδίδει» και οδηγεί τους αστυνομικούς στα ίχνη τους. Ωστόσο, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στερεί από την ΕΛΑΣ περιπολίες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, ειδικά σε ώρες και σημεία που επαναλαμβάνονται τα περιστατικά. Εμπειροι αξιωματικοί επιμένουν ότι η πρόληψη είναι καθοριστική: περισσότερες πεζές περιπολίες, ορατή παρουσία περιπολικών και μηχανών, καθώς και στοχευμένοι έλεγχοι μπορούν να σταματήσουν τις όποιες «σκέψεις» για δράση στους κακοποιούς.

Την ίδια στιγμή, το αποτύπωμα για τα θύματα είναι βαρύ. Ακόμη κι όταν υπάρξει σύλληψη, συχνά δεν υπάρχει ουσιαστική αποζημίωση. Τα κλοπιμαία διοχετεύονται στις παράνομες αγορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ οι δράστες δεν εμφανίζουν περιουσιακά στοιχεία, ώστε οι παθόντες να διεκδικήσουν χρήματα για να καλύψουν έστω ένα μέρος της ζημιάς. Σε αυτό το τοπίο, η αίσθηση ανασφάλειας παραμένει και γίνεται καθημερινότητα.

