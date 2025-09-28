Αγαλμα της θρυλικής Τίνα Τέρνερ στη γενέτειρά της

Ένα τρισδιάστατο μνημείο τιμά τη «Βασίλισσα του Rock ’n’ Roll» στο πάρκο δίπλα στο μουσείο της, στο πλαίσιο των Tina Turner Heritage Days.

28 Σεπ. 2025 23:06
Pelop News

Στο Μπράουνσβιλ του Τενεσί, την αγροτική πόλη όπου μεγάλωσε η Τίνα Τέρνερ, αποκαλύφθηκε το Σάββατο ένα εντυπωσιακό άγαλμα προς τιμήν της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας. Το τρισδιάστατο μνημείο ύψους τριών μέτρων φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Φρεντ Ατζανόγκα και απεικονίζει τη Τέρνερ με το χαρακτηριστικό της χτένισμα και το μικρόφωνο στο χέρι, αποτυπώνοντας την εκρηκτική ενέργεια που τη συνόδευε στη σκηνή.

Η αποκάλυψη του αγάλματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ Tina Turner Heritage Days, δίπλα στο μουσείο της, το οποίο στεγάζεται στο ανακαινισμένο σχολείο Flagg Grove όπου η Τέρνερ φοίτησε. Το έργο χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί, με την υποστήριξη 50 δωρητών, ανάμεσά τους και η Ford Motor Company που προσέφερε 150.000 δολάρια.

Η Τίνα Τέρνερ, που έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 83 ετών, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κόσμο της μουσικής με επιτυχίες όπως τα «Nutbush City Limits», «Proud Mary» και «What’s Love Got To Do With It». Η τελετή στην πόλη της γενέτειράς της αναδείκνυε την τοπική υπερηφάνεια και τη διαχρονική επιρροή της στο rock ’n’ roll παγκοσμίως.
