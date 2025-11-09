Αγέλη σκυλιών σκορπίζει τον τρόμο στην είσοδο της πόλης! ΒΙΝΤΕΟ

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα αδέσποτα σκυλιά που έχουν σχηματίσει αγέλη στην νότια είσοδο της Λαμίας στο ύψος της Νέας Ρούμελης.

Μάλιστα, την Παρασκευή (7/11) τα σκυλιά επιτέθηκαν και δάγκωσαν διερχόμενο πολίτη ο οποίος γλίτωσε με μία γρατσουνιά και ένα σκισμένο παντελόνι χάρη στην άμεση αντίδρασή του.

Η αγέλη των σκύλων ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί καθώς λίγα λεπτά αργότερα επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο ζευγάρι που έτυχε να περπατά στην περιοχή.

Η αγέλη των σκύλων σκορπίζει τον τρόμο όχι μόνο σε περαστικούς αλλά και όσους έχουν επιχειρήσεις ή εργάζονται στην περιοχή καθώς τους περικυκλώνουν και δεν του αφήνουν να πλησιάσουν ούτε για να πάνε στη δουλειά τους.

ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ από το lamiareport.gr

