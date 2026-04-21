Αγία Βαρβάρα: Χειροπέδες σε δύο 24χρονους μετά από ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων
21 Απρ. 2026 10:41
Pelop News

Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών, ηλικίας 24 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Τρίτης, 21 Απριλίου, μετά από ληστεία που σημειώθηκε σε βενζινάδικο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 07:20 το πρωί. Οι δύο δράστες εισέβαλαν στον χώρο του πρατηρίου και, προτάσσοντας μαχαίρια, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο. Κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 500 ευρώ από το ταμείο και τράπηκαν σε φυγή.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων υπήρξε άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο 24χρονων λίγη ώρα αργότερα. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ληστείας, καθώς και το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό.

