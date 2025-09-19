Αγιασμός στην Παναχαϊκή πριν από την πρεμιέρα

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πρεμιέρα της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής που θα γίνει την Κυριακή με την πατρινή ομάδα να παίζει εκτός έδρας με τον Ερμή Μελιγούς.

« Τελέστηκε σήμερα Πέμπτη 18/9 στην Αγυιά, ο καθιερωμένος αγιασμός του ποδοσφαιρικού τμήματος της Παναχαϊκής, παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών κ. κ. Χρυσοστόμου!

Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους» ήταν το μήνυμα της διοίκησης, ενώ παραβρέθηκε και ο Αντιπερειφερειάρχης Αθλητισμού Παναγιώτης Αντωνόπουλος.

