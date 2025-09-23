Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο

Τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς τέλεσε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την παρουσία του πρύτανη Χρήστου Μπούρα, των αντιπρυτάνεων, μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, διοικητικών στελεχών και εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο Μητροπολίτης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την πρόσκληση, δίνοντας την ευχή του σε καθηγητές, εργαζόμενους και φοιτητές. Στην ομιλία του υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της παιδείας, όχι μόνο στην παροχή γνώσεων αλλά και στην καλλιέργεια ήθους και πνευματικών αξιών, τονίζοντας ότι «η παιδεία μετάληψις αγιότητος εστί».

Ευχήθηκε υγεία και πρόοδο στους περισσότερους από 45.000 φοιτητές του ιδρύματος, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό ακαδημαϊκό κόμβο με διεθνή αναγνώριση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση του Πανεπιστημίου με την πόλη των Πατρών και την Εκκλησία, σημειώνοντας ότι το έμβλημά του φέρει τον χιαστό Σταυρό του Αποστόλου Ανδρέου και ότι η ίδρυσή του το 1964 συνέπεσε με κομβικές στιγμές για την τοπική εκκλησιαστική ιστορία.

Μίλησε, επίσης, για τη συμβολή της Εκκλησίας στο Πανεπιστήμιο μέσω του υπεύθυνου ιερέα π. Νικολάου Μεσσάλα και του Ιερού Πανεπιστημιακού Ναού των Τριών Ιεραρχών, που καλύπτει τις πνευματικές ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Υπενθύμισε ότι η Μητρόπολη λειτουργεί φοιτητικές ομάδες στις ενορίες της Πάτρας, ενώ διατηρεί και φοιτητική εστία αρρένων με την επωνυμία «Ο Νεομάρτυς Ζαχαρίας».

Μετά τον αγιασμό, ο Μητροπολίτης συναντήθηκε με τον πρύτανη στο γραφείο του, όπου συζήτησαν επίκαιρα ζητήματα και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

