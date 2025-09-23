Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο

Με την ευχή για μια δημιουργική και καρποφόρα χρονιά ξεκίνησε η νέα ακαδημαϊκή περίοδος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό παρουσία της διοίκησης και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο
23 Σεπ. 2025 11:37
Pelop News

Τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς τέλεσε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με την παρουσία του πρύτανη Χρήστου Μπούρα, των αντιπρυτάνεων, μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, διοικητικών στελεχών και εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο Μητροπολίτης εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την πρόσκληση, δίνοντας την ευχή του σε καθηγητές, εργαζόμενους και φοιτητές. Στην ομιλία του υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της παιδείας, όχι μόνο στην παροχή γνώσεων αλλά και στην καλλιέργεια ήθους και πνευματικών αξιών, τονίζοντας ότι «η παιδεία μετάληψις αγιότητος εστί».

Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο

Ευχήθηκε υγεία και πρόοδο στους περισσότερους από 45.000 φοιτητές του ιδρύματος, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό ακαδημαϊκό κόμβο με διεθνή αναγνώριση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση του Πανεπιστημίου με την πόλη των Πατρών και την Εκκλησία, σημειώνοντας ότι το έμβλημά του φέρει τον χιαστό Σταυρό του Αποστόλου Ανδρέου και ότι η ίδρυσή του το 1964 συνέπεσε με κομβικές στιγμές για την τοπική εκκλησιαστική ιστορία.

Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο

Μίλησε, επίσης, για τη συμβολή της Εκκλησίας στο Πανεπιστήμιο μέσω του υπεύθυνου ιερέα π. Νικολάου Μεσσάλα και του Ιερού Πανεπιστημιακού Ναού των Τριών Ιεραρχών, που καλύπτει τις πνευματικές ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Υπενθύμισε ότι η Μητρόπολη λειτουργεί φοιτητικές ομάδες στις ενορίες της Πάτρας, ενώ διατηρεί και φοιτητική εστία αρρένων με την επωνυμία «Ο Νεομάρτυς Ζαχαρίας».

Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο

Μετά τον αγιασμό, ο Μητροπολίτης συναντήθηκε με τον πρύτανη στο γραφείο του, όπου συζήτησαν επίκαιρα ζητήματα και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
14:17 Τέλος η κολύμβηση στα Καμένα Βούρλα! Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ