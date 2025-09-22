Αγιασμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο

22 Σεπ. 2025 19:15
Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Την ακολουθία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, παρουσία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εκτελεστικού Διευθυντή, διοικητικών στελεχών και λοιπών μελών του Ιδρύματος.

Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε θερμές ευχές για υγεία, ειρήνη, πρόοδο και δημιουργία στους φοιτητές και φοιτήτριες και σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, υπογραμμίζοντας το σπουδαίο ρόλο της Παιδείας στην καλλιέργεια του ήθους, της γνώσης και της δημιουργικότητας των νέων ανθρώπων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της αλληλεγγύης, της αγάπης και της συνεργασίας, αξίες που οφείλουν να διέπουν τη λειτουργία ενός δημόσιου πανεπιστημίου. Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για την πρόσκληση και παρουσία του στο Ίδρυμα, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι : «Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι συνδεδεμένο άμεσα με την ιστορία της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών και γενικότερα με την ιστορία της πόλης αφού το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1964 που έγιναν και άλλα σημαντικά γεγονότα για την Πάτρα, όπως η επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ανδρέα από την Ρώμη στην Πάτρα στις 26 Σεπτεμβρίου 1964».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ευχαρίστησε με τη σειρά του θερμά τον Σεβασμιώτατο για την τιμητική του παρουσία και την ευλογία που προσέφερε στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της ηθικής διάστασης της εκπαίδευσης και της ανάγκης να διατηρούμε ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία και τις αξίες της.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εύχεται σε όλους τους φοιτητές/τριες και τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μια δημιουργική, παραγωγική και ειρηνική ακαδημαϊκή χρονιά.

