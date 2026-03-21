Άγιο Φως: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τον σχεδιασμό μεταφοράς του στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια

Απρόβλεπτες παραμέτρους στη φετινή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα προσθέτει η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί και η επιδείνωση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή επηρεάζουν άμεσα τον σχεδιασμό για την Τελετή της Αφής και κυρίως για την ασφαλή άφιξή του στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο. Το ενδεχόμενο να παραμείνει κλειστός ο εναέριος χώρος του Ισραήλ τις ημέρες του Πάσχα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς, η οποία επεξεργάζεται διαρκώς εναλλακτικές λύσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, η οδική μεταφορά προς γειτονικές χώρες, όπως η Ιορδανία ή η Αίγυπτος, δεν συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας και ο απαιτούμενος χρόνος καθιστούν αυτό το ενδεχόμενο εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι, η αεροπορική μεταφορά εμφανίζεται, μέχρι στιγμής, ως η πιο ρεαλιστική επιλογή, με το κυβερνητικό αεροσκάφος να προβάλλει ως η πιθανότερη λύση, εφόσον φυσικά το επιτρέψουν τα δεδομένα ασφαλείας στην περιοχή.

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται προβλέπει να παραλάβει το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, χωρίς ευρύτερη συνοδεία, και να το μεταφέρει ο ίδιος στο κυβερνητικό αεροσκάφος, ώστε από εκεί να ακολουθήσει η πτήση προς την Αθήνα και η παράδοσή του στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου. Πρόκειται για ένα σχέδιο περιορισμένης έκθεσης, με μικρό αποτύπωμα μετακίνησης προσώπων, που θα μπορούσε να διευκολύνει τους χειρισμούς σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου.

Μια δεύτερη εκδοχή αφορά τη μετάβαση μικρής ελληνικής αποστολής αεροπορικώς στην Ιορδανία και από εκεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα, ώστε να παραστεί στην Τελετή της Αφής και στη συνέχεια να ακολουθήσει την αντίστροφη διαδρομή για την επιστροφή στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η επιλογή θεωρείται δύσκολη, καθώς η διαδρομή είναι μεγάλη, οι χρόνοι είναι πιεστικοί και η διέλευση από τα σύνορα Ισραήλ–Ιορδανίας επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον συνολικό σχεδιασμό. Ιδίως όταν, μετά την άφιξη στην Αθήνα, πρέπει να ακολουθήσει άμεσα η διανομή του Αγίου Φωτός σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.

Στο τραπέζι βρίσκεται και ένα τρίτο σενάριο, πιο περιορισμένο ως προς το τελετουργικό του χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση, μικρή ελληνική αντιπροσωπεία δεν θα ακολουθήσει το πλήρες καθιερωμένο πρόγραμμα παρουσίας στον Πανάγιο Τάφο και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αλλά θα μεταβεί αποκλειστικά για να παραλάβει το φανάρι με το Άγιο Φως και να το συνοδεύσει αεροπορικώς ως την Αθήνα. Η λογική αυτής της επιλογής είναι να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο η παραμονή και η έκθεση της αποστολής στην περιοχή.

Το τέταρτο και πιο ακραίο σενάριο αφορά την περίπτωση κατά την οποία οι ελληνικές αρχές κρίνουν τελικά ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια πτήση πάνω από το Ισραήλ ούτε καν με το κυβερνητικό αεροσκάφος. Τότε, ως εναλλακτική λύση προκρίνεται η διανομή του άσβεστου φωτός που φυλάσσεται όλο τον χρόνο στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, ώστε από εκεί να φτάσει στις μητροπόλεις της χώρας για την Ανάσταση. Αυτό το σχέδιο αντιμετωπίζεται ως λύση ανάγκης, σε περίπτωση που τα πολεμικά δεδομένα ακυρώσουν κάθε δυνατότητα φετινής μεταφοράς από τα Ιεροσόλυμα.

Στους εκκλησιαστικούς κύκλους, μάλιστα, δεν λείπουν οι σκέψεις ακόμη και για μια άτυπη εκεχειρία τις ημέρες του Πάσχα, ώστε να διευκολυνθεί η τελετή και η μεταφορά του Αγίου Φωτός, αν και ένα τέτοιο ενδεχόμενο μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο με βάση την ένταση που επικρατεί στην περιοχή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι φέτος ο σχεδιασμός δεν ακολουθεί τα δεδομένα άλλων ετών, αλλά εξαρτάται από καθημερινές εκτιμήσεις ασφαλείας και από τις αποφάσεις που θα ληφθούν την τελευταία στιγμή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



