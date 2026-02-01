Αγιόκαμπος Λάρισας – «Το νερό που έπεσε περισσότερο και από τον Daniel»

Εικόνες καταστροφής στα παράλια του νομού Λάρισας, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Το επίκεντρο της θεομηνίας εντοπίζεται στην παραλιακή ζώνη του Αγιοκάμπου, η οποία έχει ουσιαστικά «βουλιάξει» από τον τεράστιο όγκο νερού που κατεβάζουν τα ρέματα.

Η έντονη βροχόπτωση, η οποία συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, τα ορμητικά νερά έχουν εισβάλει σε περιουσίες, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα.

Ειδικότερα, στο ύψος της κρεμαστής γέφυρας, αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 10 οικίες και μία επιχείρηση που έχουν παραδοθεί στο έλεος των υδάτων. Παράλληλα, μεγάλες ζημιές φαίνεται να έχουν υποστεί και αγροτικές εκτάσεις της περιοχής.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε σήμανση των επικίνδυνων σημείων και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής.

Δραματική είναι η περιγραφή της κατάστασης από τον δήμαρχο Αγιάς, Αντώνη Γκουντάρα, ο οποίος μιλώντας στο onlarissa.gr, προχώρησε σε μια συγκλονιστική σύγκριση. Ο δήμαρχος τόνισε πως οι ποσότητες του νερού που κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους είναι πρωτοφανείς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το νερό που έπεσε στην Ποταμιά είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel».

Λόγω της υπερχείλισης των χειμάρρων, η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό έχει διακοπεί σε όλα τα σημεία όπου διέρχονται ρέματα, καθώς το οδόστρωμα έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον εναλλακτικά από το οδικό δίκτυο πίσω από τις γέφυρες.

Πέρα από τις πλημμύρες, ο Δήμος Αγιάς βρίσκεται αντιμέτωπος και με γεωλογικά φαινόμενα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Γκουντάρας, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις στον δρόμο προς την Παλιουριά, εντός του οικισμού της Μελιβοίας, καθώς και στον επαρχιακό δρόμο Μεγαλόβρυσου – Ανατολής.

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται τα συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς, τα οποία επιχειρούν υπό αντίξοες συνθήκες για να αποκαταστήσουν την προσβασιμότητα και να συνδράμουν τους κατοίκους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



