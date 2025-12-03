Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας

Επειδή μετράμε αντίστροφα για τα φετινά Χριστούγεννα, η σημερινή μας πρόταση είναι ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος βρίσκεται στα ορεινά της Πέλλας θεωρείται από τους ομορφότερους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας.

Μάλιστα, έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο χειμερινό προορισμό και σε «Αράχωβα» της Μακεδονίας. Αυτό δεν το οφείλει μόνο στο παραδοσιακό του χρώμα, στην πανέμορφη φύση που το περιβάλλει και στο δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα ή Καϊμακτσαλάν που λειτουργεί.

Περπατώντας στα λιθόκτιστα δρομάκια του χωριού ανάμεσα σε μακεδονίτικα σπίτια και αρχοντικά -κτισμένα από πελεκητή πέτρα και ξύλο με όμορφες κεραμοσκεπές-θαρρείς πως ταξιδεύεις πίσω στο χρόνο. Ωστόσο η κίνηση, τα πετρόκτιστα ξενοδοχεία, οι ζεστοί ξενώνες, οι γραφικές ταβέρνες, τα όμορφα καφέ, τα μικρά καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων σε επαναφέρουν στο σήμερα.

Στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο έχουν πετύχει να σμίξουν αρμονικά το σύγχρονο και το μοντέρνο με το παραδοσιακό χρώμα και ύφος της παλαιότερης εποχής, συνδυάζοντας υψηλών προδιαγραφών παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, από τη διαμονή και την εστίαση έως τις δραστηριότητες στη φύση.

Με μοναδική θέα προς τις κορυφές του όρους Βόρας ή Καϊμακτσαλάν, φυσικό σύνορο με τη γειτονική Βόρεια Μακεδονία και μέγιστο ύψος 1.254 μέτρα, και την πανέμορφη λίμνη Βεγορίτιδα, ο παλαιός Άγιος Αθανάσιος δεσπόζει στην κορυφή Πιπερίτσα έχοντας γύρω του μεγάλα δάση οξιάς και πεύκης.

Το χωριό είναι κτισμένο σε θέση που αξιοποιεί στο έπακρο τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα και αυτό φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που επέλεξαν τον τόπο -για νέα τους πατρίδα- κτηνοτρόφοι και κτίστες από την Ήπειρο, που έφτασαν στην περιοχή στα τέλη του 16ου αιώνα.

Σήμερα, ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος δεν αποτελεί πόλο έλξης μόνο των fan των χειμερινών σπορ στο χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα/Καϊμακτσαλάν, που απέχει σχεδόν 17 χιλιόμετρα από το χωριό, αλλά και όσων επιζητούν στιγμές χαλάρωσης ή περιπέτειας -με αδρεναλίνη στο «κόκκινο».

Ολόκληρη η περιοχή προσφέρει πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπως σκι, snowboard, πεζοπορία, ποδηλασία, διαδρομές 4×4, παραπέντε, ιππασία, τοξοβολία κ.ά. που δίνουν την ευκαιρία για επαφή με τη φύση.

