Αγιος Παντελεήμονας: Πώς διέφυγε 4χρονη από νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου σε νηπιαγωγείο του Αγίου Παντελεήμονα, όταν ένα κοριτσάκι 4 ετών κατάφερε να βγει από τον χώρο του σχολείου χωρίς να γίνει αντιληπτό από το προσωπικό.

Λίγα λεπτά αργότερα, μια 34χρονη γυναίκα που περνούσε από την περιοχή εντόπισε το παιδί στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου και το οδήγησε άμεσα στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου περίμενε η μητέρα του. Ευτυχώς, η μικρή είναι καλά στην υγεία της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η 59χρονη διευθύντρια του νηπιαγωγείου συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατάφερε να φύγει από το σχολείο.

