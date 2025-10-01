Αγιος Παντελεήμονας: Πώς διέφυγε 4χρονη από νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο

Το παιδί εντοπίστηκε ασφαλές λίγα λεπτά αργότερα

 

Αγιος Παντελεήμονας: Πώς διέφυγε 4χρονη από νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο
01 Οκτ. 2025 9:17
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου σε νηπιαγωγείο του Αγίου Παντελεήμονα, όταν ένα κοριτσάκι 4 ετών κατάφερε να βγει από τον χώρο του σχολείου χωρίς να γίνει αντιληπτό από το προσωπικό.

Λίγα λεπτά αργότερα, μια 34χρονη γυναίκα που περνούσε από την περιοχή εντόπισε το παιδί στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου και το οδήγησε άμεσα στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου περίμενε η μητέρα του. Ευτυχώς, η μικρή είναι καλά στην υγεία της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η 59χρονη διευθύντρια του νηπιαγωγείου συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατάφερε να φύγει από το σχολείο.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:04 Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης σπιτιού μπήκε σε σπίτι και χτύπησε τους ενοικιαστές – Συνελήφθη ο γιος του
12:01 Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:00 Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά τον συναγερμό για βόμβα
11:53 Η σέξι ξανθιά του «sex and the city» μαγνητίζει ακόμα
11:45 Με πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:37 Την Δευτέρα η Συνέντευξη Τύπου για τον «4ο Ημιμαραθωνιος Φ. Τσιμιγκάτος»
11:30 Διπλάσιος κίνδυνος εμφάνισης long Covid στα παιδιά μετά από δεύτερη μόλυνση
11:26 Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για απάτες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων BINTEO
11:22 Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α1 Εθνική Γυναικών-Σάββατο αγωνίζονται ΝΟΠ και ΝΕΠ
11:18 ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης – 5.000 θέσεις εργασίας για άτομα άνω των 50
11:16 Μόναχο: Η γοητεία από τις βαυαρικές άλπεις
11:13 Λατινοπούλου για «πόθεν έσχες»: «Δεν προέρχομαι από τζάκι»
11:10 DATA C – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη: Κάτι νέο γεννιέται; Η Δυτική Ελλάδα ως «εργαστήριο» πολιτικών μεταλλάξεων
11:05 Η Αντωνίου άφησε να παιχτεί ποδόσφαιρο στο Νίκη-Αρης Πατρών
11:04 Δημόσιο: Έρχονται 19.500 προσλήψεις για το 2026
10:56 Δυτική Ελλάδα: Παρούσα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη ΔΕΘ
10:52 Το Ισραήλ σφίγγει το κλοιό στη Γάζα, κόβει την πρόσβαση στον Νότο
10:46 Πάτρα: «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» 17-18/10
10:46 Θανάσιμη πτώση στη Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ καθάριζε τα τζάμια
10:39 Τι αποκάλυψε ο Πυριόχος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ