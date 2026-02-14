Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα

Λουλούδια, σοκολάτες κι ανθοδέσμες για κάθε ηλικία -οι τιμές και οι προτάσεις στην Πάτρα.

Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα
14 Φεβ. 2026 11:00
Pelop News

Εσείς το ξέρατε ότι η γιορτή των ερωτευμένων είναι διήμερη; Μας το θύμισαν τα ανθοπωλεία της Πάτρας, τα οποία έχουν φορέσει τα γιορτινά τους, προκειμένου να υποδεχθούν χθες τη γιορτή των Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας και σήμερα τον Αγιο Βαλεντίνο.

Η πρώτη εορτή αφορά το Ορθόδοξο εορτολόγιο, ενώ η δεύτερη προέρχεται από τη Δύση, αλλά στην ουσία έχει καθιερωθεί ως ένας παγκόσμιος εορτασμός. Ποιες είναι, όμως, οι τιμές στα λουλούδια τα οποία θα προσφέρετε σήμερα στα αγαπημένα σας πρόσωπα;

Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα

Ελένη Ασπρογέρακα

«Μια ανθοδέσμη μπορεί να ξεκινήσει από τα 15-20 ευρώ και να φτάσει όσο ψηλά θέλει κάποιος, ανάλογα τον αριθμό το είδος του λουλουδιού» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η Ελένη Ασπρογέρακα, ιδιοκτήτρια ανθοπωλείου στην περιοχή των Προσφυγικών και πρόσθεσε τα εξής: «Παρότι οι αγορές μας και το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων μας, είναι πιο ακριβά από πέρυσι, διατηρήσαμε τις τιμές στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι».

Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα

Στυλιανός Ανδρικόπουλος

Από την πλευρά του, ο Στυλιανός Ανδρικόπουλος, ιδιοκτήτης ανθοπωλείου κοντά στην πλατεία Ομόνοιας, τόνισε τα εξής: «Ενα λουλούδι κοστίζει κατά μέσο όρο 4 ευρώ. Κι ένα αξιοπρεπές μπουκέτο στοιχίζει γύρω στα 20 ευρώ. Εμείς καλούμε να συμμετάσχουν και στον φετινό εορτασμό όλες οι ηλικίες. Και οι μικροί και οι μεγάλοι. Η εορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια μέρα όμορφη, όπου αξίζει να κάνουμε χειρονομίες αγάπης. Ο έρωτας δεν είναι αποκλειστικά των νεαρών. Είναι για όλους. Και για τους γονείς μας και για τους παππούδες μας και για τα αδέρφια μας. Ο έρωτας είναι τα πάντα στη ζωή. Μπορεί να έχουμε εστιάσει μόνο στον Αγιο Βαλεντίνο, αλλά η γιορτή του έρωτα πρέπει να είναι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή».

Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:48 Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονη απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης
11:46 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη από απόψε – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
11:45 Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη
11:36 Έπσταϊν: Νέα στοιχεία ξαναφουντώνουν τα ερωτήματα για τον θάνατό του – Το «πορτοκαλί φλας» και τα σενάρια συγκάλυψης
11:31 Ρούμπιο από Μόναχο: Μήνυμα ενότητας στη Δύση με αιχμές για άμυνα, ενέργεια και μετανάστευση
11:28 Αιγιάλεια: «Ναι» σε νομικές πρωτοβουλίες για τον Οδοντωτό – Εντάσεις, καταψηφίσεις και αποχωρήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
11:24 Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή
11:12 Πάτρα: Παραμένουν τα μπάζα μετά την κατάρρευση στην Ιωνίας και Σμύρνης – Ερωτήματα για τα επικίνδυνα κτίρια ΦΩΤΟ
11:03 Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ που ρίχνονται στη μάχη του Χειμερινού πρωταθλήματος
11:00 Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα
10:58 Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη
10:55 Καλή αρχή για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ
10:49 Έφοδος ελέγχων στο Πατρινό Καρναβάλι: Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τζίρους, γκρουπ και επιχειρήσεις
10:48 Φρίκη στο Νέο Μεξικό: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε χημική τουαλέτα – Στη φυλακή η μητέρα
10:46 Καλάβρυτα – Διακοπτό: Συνεχίζεται η διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω κατολίσθησης
10:42 Οι άνδρες του ΝΟΠ στη Χίο για να «κλέψουν» οτι μπορεί
10:36 Στεγαστική κρίση στην ΕΕ: Σχέδιο για περισσότερες κατοικίες, χαμηλότερα ενοίκια και νέες επενδύσεις
10:24 Κόκκινος συναγερμός λόγω κακοκαιρίας σε Ηλεία και Μεσσηνία: Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα
10:12 Ενέργεια και γεωπολιτική: Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο και το LNG
10:00 Η ΡΑΣ καλεί ΟΣΕ και Hellenic Train σε συνεννόηση για τον Οδοντωτό: Ωρα αποφάσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ