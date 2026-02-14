Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα

Εσείς το ξέρατε ότι η γιορτή των ερωτευμένων είναι διήμερη; Μας το θύμισαν τα ανθοπωλεία της Πάτρας, τα οποία έχουν φορέσει τα γιορτινά τους, προκειμένου να υποδεχθούν χθες τη γιορτή των Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας και σήμερα τον Αγιο Βαλεντίνο.

Η πρώτη εορτή αφορά το Ορθόδοξο εορτολόγιο, ενώ η δεύτερη προέρχεται από τη Δύση, αλλά στην ουσία έχει καθιερωθεί ως ένας παγκόσμιος εορτασμός. Ποιες είναι, όμως, οι τιμές στα λουλούδια τα οποία θα προσφέρετε σήμερα στα αγαπημένα σας πρόσωπα;

«Μια ανθοδέσμη μπορεί να ξεκινήσει από τα 15-20 ευρώ και να φτάσει όσο ψηλά θέλει κάποιος, ανάλογα τον αριθμό το είδος του λουλουδιού» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η Ελένη Ασπρογέρακα, ιδιοκτήτρια ανθοπωλείου στην περιοχή των Προσφυγικών και πρόσθεσε τα εξής: «Παρότι οι αγορές μας και το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων μας, είναι πιο ακριβά από πέρυσι, διατηρήσαμε τις τιμές στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι».

Από την πλευρά του, ο Στυλιανός Ανδρικόπουλος, ιδιοκτήτης ανθοπωλείου κοντά στην πλατεία Ομόνοιας, τόνισε τα εξής: «Ενα λουλούδι κοστίζει κατά μέσο όρο 4 ευρώ. Κι ένα αξιοπρεπές μπουκέτο στοιχίζει γύρω στα 20 ευρώ. Εμείς καλούμε να συμμετάσχουν και στον φετινό εορτασμό όλες οι ηλικίες. Και οι μικροί και οι μεγάλοι. Η εορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια μέρα όμορφη, όπου αξίζει να κάνουμε χειρονομίες αγάπης. Ο έρωτας δεν είναι αποκλειστικά των νεαρών. Είναι για όλους. Και για τους γονείς μας και για τους παππούδες μας και για τα αδέρφια μας. Ο έρωτας είναι τα πάντα στη ζωή. Μπορεί να έχουμε εστιάσει μόνο στον Αγιο Βαλεντίνο, αλλά η γιορτή του έρωτα πρέπει να είναι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή».

