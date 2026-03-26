Αγκαλιά αλληλεγγύης από τον Δήμο Ήλιδας – Προσφορά λυώμενου σε πυρόπληκτους ηλικιωμένους στην Ακροποταμιά

Στον χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Ακροποταμιάς, τοποθετήθηκε πλήρως εξοπλισμένη λυόμενη κατοικία, όπου εκεί θα στεγαστούν οι δύο ηλικιωμένοι μέχρι την οριστική αποκατάσταση του κατεστραμμένου σπιτιού τους

26 Μαρ. 2026 14:04
Με επιτυχία και κυρίως με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ολοκληρώθηκε μια δύσκολη αποστολή των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας στην Ακροποταμιά Πηνείας. Το ζευγάρι των ηλικιωμένων που είδε την ισόγεια κατοικία του να καταστρέφεται ολοσχερώς από την πυρκαγιά της 3ης Φεβρουαρίου, απέκτησε πλέον το δικό του νέο «σπίτι».

Από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας, ο Δήμος Ήλιδας, προσωπικά ο Δήμαρχος κ. Χρήστοχ Χριστοδουλόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ηλίας Ευσταθόπουλος ξεκίνησαν έναν «αγώνα δρόμου», όπου με μεθοδικότητα και λεπτούς χειρισμούς, κινητοποίησαν κάθε διαθέσιμο μέσο για να προσφέρουν ανακούφιση στους δύο συμπολίτες μας, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν άστεγοι και χωρίς τα βασικά υπάρχοντα. Καθοριστική για τον σωστό συντονισμό ήταν και η συμβολή του προέδρου της Τ.Κ. Ροδιάς κ. Κανέλλου Βλασόπουλου, αλλά και του αντιδημάρχου Πηνείας κ. Κώστα Αναγνωστόπουλου.

Ήδη, στον χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Ακροποταμιάς, τοποθετήθηκε πλήρως εξοπλισμένη λυόμενη κατοικία, όπου εκεί θα στεγαστούν οι δύο ηλικιωμένοι μέχρι την οριστική αποκατάσταση του κατεστραμμένου σπιτιού τους. Πέραν της στέγης, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μερίμνησαν ώστε το νέο τους σπιτικό να είναι λειτουργικό από την πρώτη μέρα, εξασφαλίζοντας την πλήρη οικοσκευή και τα απαραίτητα κλινοσκεπάσματα, αλλά και προμήθεια τροφίμων για τις πρώτες ανάγκες του σπιτικού.

Η θετική αυτή έκβαση ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας του Δήμου, ιδιωτών και εθελοντών. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Ήλιδας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες, αρχικά στην οικογένεια από την Ακροποταμιά που φιλοξένησε το ζευγάρι για σχεδόν δύο μήνες, επιδεικνύοντας σπάνιο αίσθημα φιλοξενίας και εν συνεχεία στην εταιρεία «GP METAL» του κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, στον κ. Πάνο Θεοδωρακόπουλο και στον οδηγό κ. Χάρη Καρβούνη, οι οποίοι με γερανούς και ειδικά οχήματα κατέστησαν δυνατή τη μεταφορά του λυόμενου οικίσκου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε αποκλειστικά με ενέργειες του Δήμου Ήλιδας, αποδεικνύοντας πως όταν υπάρχει θέληση και οργάνωση, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει το απόλυτο δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες.

Όπως ανέφερε, μετά τη θετική έκβαση του ζητήματος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Ευσταθόπουλος: «Για εμάς στον Δήμο Ήλιδας, η προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας δεν είναι απλώς μια υπηρεσιακή υποχρέωση, αλλά μια ηθική δέσμευση. Η περίπτωση των ηλικιωμένων στην Ακροποταμιά ήταν μια δοκιμασία ανθρωπιάς.

Χρειάστηκαν λεπτοί χειρισμοί και γρήγορες αποφάσεις για να μη μείνει κανείς μόνος του στο κρύο και στην απόγνωση. Σήμερα, νιώθουμε ικανοποίηση γιατί το ζευγάρι επιστρέφει στην καθημερινότητά του με ασφάλεια. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους ιδιώτες και τους συνεργάτες που έγιναν κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα αλληλεγγύης. Ως Δήμος παραμένουμε δίπλα σε κάθε πολίτη που έχει ανάγκη, με πράξεις και όχι με λόγια».

