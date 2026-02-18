Αγνοούμενοι 10 σκιέρ από χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης σκιέρ μετά από χιονοστιβάδα.

Αγνοούμενοι 10 σκιέρ από χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια
18 Φεβ. 2026 8:12
Pelop News

Ομάδα 16 σκιερ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα που σήμανε συναγερμό στις αρχές της Καλιφόρνια στην περιοχή Castle Peak, βόρεια της λίμνης Τάχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα την Τρίτη κοντά στο Truckee, ενώ στην περιοχή μαίνεται σφοδρή χειμερινή καταιγίδα, εγείροντας φόβους ότι έως και 10 σκιέρ έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι, αναφέρει η New York Post.

«Αναφέρθηκε ότι μια ομάδα σκιέρ σε απάτητες διαδρομές ενεπλάκη στο περιστατικό, με αρκετά μέλη της ομάδας να αγνοούνται αυτή τη στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Νεβάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα αποτελούνταν συνολικά από 12 σκιέρ και 4 οδηγούς, οι οποίοι χτυπήθηκαν από την τρομακτική χιονοστιβάδα σε υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρων κοντά στη λίμνη Frog.

Ενώ έξι από τους σκιέρ κατάφεραν να επιβιώσουν, παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο σημείο περιμένοντας διάσωση για περισσότερες από πέντε ώρες, αφήνοντας 10 άτομα να αγνοούνται.

Η χιονοστιβάδα εκτιμήθηκε στο μέγεθος 2,5 της κλίμακας 1-5 από το Sierra Avalanche Center, μέγεθος που θεωρείται ικανό να τραυματίσει, να θάψει ή να σκοτώσει έναν άνθρωπο, έχοντας συνήθως μήκος όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ύψος χιονιού που ξεπερνά τα δύο μέτρα.

Πριν από το τραγικό συμβάν, η ομάδα διέμενε στις ορεινές καλύβες Frog Lake Backcountry Huts, ένα συγκρότημα απομακρυσμένων καταλυμάτων.

