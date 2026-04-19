Αγνωστοι βεβήλωσαν με μαύρη μπογιά το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αγνωστοι βεβήλωσαν τον χώρο στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα, κάτι που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις από γνωστά στελέχη της Αριστεράς στην Πάτρα.

Ο βουλευτής Αχαϊας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τόνισε: «Τα ονόματα Τεμπονέρα, Λαμπράκη και τόσων άλλων αδικοφονεμένων αγωνιστών δεν αμαυρώνονται, γιατί πέρασαν με ανεξίτηλα γράμματα στην συνείδηση της κοινωνίας και της ιστορίας».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου: «Ακόμα τους φοβίζει τους ακροδεξιούς της Πάτρας ο Νίκος Τεμπονέρας; 35 χρόνια μετά τη δολοφονία του μέσα στο σχολείο του από τους ακροδεξιούς δολοφόνους της ΟΝΝΕΔ, ο Νίκος Τεμπονέρας παραμένει ολοζώντανος στη μνήμη της πόλης, και όχι μόνο φυσικά.

Το μνημείο του, έξω από το σχολείο που δίδασκε και δολοφονήθηκε, είναι το σημείο συσπείρωσης όλου του δημοκρατικού κόσμου της πόλης -για πάντα. Όσο λοιπόν και να βεβηλώσουν το μνημείο του, αυτό θα παραμένει το σημείο αναφοράς της δημοκρατικής συνείδησης της πόλης. Για πάντα. Η Πάτρα θυμάται».

Η Πηνελόπη Αλιβιζάτου της Νέας Αριστεράς είπε: «Τι νομίζουν οι ανεγκέφαλοι φασίστες, ότι με λίγη μαύρη μπογιά στο μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα θα σβήσουν την ιστορία, θα σβήσουν τη δολοφονία, θα σβήσουν τη δημοκρατία;

Δεν περιμένουμε το μνημείο για να θυμόμαστε, δεν περιμένουμε το μνημείο για να τιμήσουμε αξίες, ιδανικά, δολοφονημένους αγωνιστές. Ο Τεμπονέρας ΖΕΙ και θα ΖΕΙ μέσ’ στις καρδιές μας, ΖΕΙ και θα ΖΕΙ μέσα στους αγώνες της κοινωνίας».

Η Ουρανία Μπίρμπα ήταν ακόμα πιο επιθετική: «Πάντα “εργατικοί” κάποιοι δεξιοί φασίστες. Το 1991 με τους λοστούς στο χέρι αφαιρούσαν ζωές. Σήμερα με μαύρη μπογιά, σαν την ψυχή τους, βεβήλωσαν το μνημείο του αριστερού δάσκαλου Νίκου Τεμπονέρα. Δεν θα σας περάσει. Ο Τεμπονέρας ζει και είναι μαζί μας στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή».

-Αντίστοιχο περιστατικό, και πιο βαρύ, είχε γίνει τον Μάιο ρτου 2024 και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας είχε εκδώσει ανακοίνωση: «Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα τη βεβήλωση με φασιστικά – ναζιστικά σύμβολα, του μνημείου του Νίκου Τεμπονέρα έξω από το ομώνυμο σχολικό συγκρότημα, το μνημείο του Πολυτεχνείου στην παραλιακή οδό, καθώς και το μνημείο των εκτελεσθέντων αγωνιστών, από τους ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους στο Γηροκομειό».

