Αγωγή κατά Ελληνίδας καθηγήτριας του Κολούμπια: Την κατηγορούν για απάτη 1,3 εκατ. δολαρίων

Στο επίκεντρο σοβαρής δικαστικής υπόθεσης στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Ελληνίδα καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Κολούμπια, Μαρία Καραγιώργου, καθώς αγωγή που κατατέθηκε στο Μανχάταν τη φέρει να απέσπασε 1,3 εκατομμύρια δολάρια από 72χρονο ευάλωτο άνδρα για να αγοραστεί σπίτι στην Αθήνα.

Για απάτη σε βάρος του πατέρα του κατηγορεί τη Μαρία Καραγιώργου ο γιος του Φρανκ Γουότρους Χάμιλτον, σε αγωγή που έχει κατατεθεί στο Μανχάταν. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικαστική προσφυγή, ο 72χρονος άνδρας ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί το 2018, με την οικογένειά του να υποστηρίζει ότι το πρόβλημα υγείας είχε αφήσει σοβαρό αποτύπωμα στην ψυχική και σωματική του κατάσταση. Η ύπαρξη της υπόθεσης σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης και οι βασικοί ισχυρισμοί της αγωγής έχουν ήδη καταγραφεί και σε αμερικανικά δημοσιεύματα.

Η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή στο επίκεντρό της βρίσκεται μια ακαδημαϊκός με υψηλή θέση στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Σε αμερικανικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Μαρία Καραγιώργου εμφανίζεται ως στέλεχος του Τμήματος Ψυχιατρικής, με ειδίκευση στη γενετική και την ψυχιατρική έρευνα.

Η γνωριμία και η καταγγελλόμενη εκμετάλλευση

Αν και δεν αποσαφηνίζεται πώς ακριβώς γνωρίστηκαν οι δύο πλευρές, η οικογένεια του Χάμιλτον υποστηρίζει ότι η σχέση ξεκίνησε το 2021 ή το 2022, σε μια περίοδο κατά την οποία ο 72χρονος, όπως ισχυρίζεται η αγωγή, ήταν ήδη αδύναμος, αποπροσανατολισμένος και ιδιαίτερα ευάλωτος. Η βασική κατηγορία είναι ότι η καθηγήτρια εντάχθηκε σταδιακά στη ζωή του, κέρδισε την εμπιστοσύνη του και αξιοποίησε αυτή τη σχέση για να αποκτήσει πρόσβαση στην περιουσία του.

Στο δικόγραφο, σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η οικογένεια ισχυρίζεται ότι η Καραγιώργου εκμεταλλεύτηκε συνειδητά την εξασθενημένη κατάσταση του Χάμιλτον και χρησιμοποίησε τη θέση εμπιστοσύνης που είχε διαμορφώσει απέναντί του για να τον επηρεάσει οικονομικά. Πρόκειται, βέβαια, για ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αγωγή και όχι για διαπιστωμένα απόφαση δικαστηρίου γεγονότα.

Τα 1,3 εκατ. δολάρια και το σπίτι στην Αθήνα

Η πιο βαριά πλευρά της υπόθεσης αφορά τα χρήματα που, κατά την οικογένεια, κατέληξαν στην αγορά κατοικίας στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ο Χάμιλτον φέρεται να έστειλε αρχικά 100.000 δολάρια στις 4 Απριλίου 2022 και στη συνέχεια ακόμη 1,2 εκατομμύρια δολάρια στις 18 Μαΐου 2022, ώστε να αποκτηθεί ακίνητο στην Αθήνα συνολικής αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι υπήρχε άτυπη κατανόηση πως το ακίνητο θα περνούσε και στα δύο ονόματα. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την αγωγή, τελικά καταχωρίστηκε αποκλειστικά στο όνομα της καθηγήτριας και στη συνέχεια εκείνη διέκοψε τις επαφές με τον 72χρονο. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο η υπόθεση μετατρέπεται, κατά τους ενάγοντες, από προσωπική σχέση σε οργανωμένη οικονομική εκμετάλλευση.

Πώς αποκαλύφθηκαν τα εμβάσματα

Τα τραπεζικά εμβάσματα, σύμφωνα με την καταγγελία, αποκαλύφθηκαν μετά τον θάνατο του Χάμιλτον στις 26 Ιανουαρίου 2025, όταν δικηγόρος της οικογένειας εντόπισε τις μεταφορές χρημάτων. Η λεπτομέρεια αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η οικογένεια εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι μόνο μετά τον θάνατό του μπόρεσε να σχηματίσει πλήρη εικόνα για το εύρος της φερόμενης οικονομικής ζημίας.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη ότι ο Χάμιλτον είχε διαγράψει σχεδόν πενήντα χρόνια καριέρας στη Wall Street και είχε υπηρετήσει ως στέλεχος στην Promontory Interfinancial Network, η οποία αργότερα έγινε γνωστή ως IntraFi. Η αναφορά αυτή χρησιμοποιείται από την οικογένεια για να δείξει ότι δεν επρόκειτο για άνθρωπο χωρίς οικονομική εμπειρία, αλλά για πρόσωπο που, κατά την άποψή της, κατέστη ευάλωτο εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του.

Στο μικροσκόπιο η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Η υπόθεση πλέον θα κριθεί στο δικαστήριο, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται τόσο στη νομική τεκμηρίωση των ισχυρισμών της οικογένειας όσο και στη στάση της εναγόμενης πλευράς. Μέχρι στιγμής, σε αμερικανικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Καραγιώργου για τις κατηγορίες. Παράλληλα, στο ίδιο ρεπορτάζ καταγράφεται ότι εμφανίζεται να διαθέτει και κατοικία αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή Riverdale του Μπρονξ.

Το βέβαιο είναι ότι η αγωγή έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, καθώς συνδυάζει σοβαρούς ισχυρισμούς για εκμετάλλευση ευάλωτου ηλικιωμένου, μεγάλη μεταφορά χρημάτων, αγορά ακινήτου στην Ελλάδα και το όνομα μιας ακαδημαϊκού με διεθνές προφίλ. Από εδώ και πέρα, το βάρος περνά στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας και στο κατά πόσο οι καταγγελίες της οικογένειας θα στηριχθούν με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

