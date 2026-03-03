Αγωνία για 18 μαθητές από το Ηράκλειο που βρίσκονται στην Κύπρο – Αναμονή για την επιστροφή τους

Σε κατάσταση αγωνίας βρίσκονται οι οικογένειες 18 μαθητών από το Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, ενώ η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ρευστή.

Οι μαθητές προέρχονται από το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου και συνοδεύονται από δύο εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το patris.gr, η αποστολή βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μαθητές είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα καταστεί εφικτή η επιστροφή τους στην Κρήτη.

Την ίδια ώρα, διευθυντές σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται σε αναμονή, ενόψει προγραμματισμένων σχολικών εκδρομών σε Κύπρο και Κωνσταντινούπολη, καθώς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για αναστολή ή ακύρωση των σχολικών εκδρομών, με τις αρμόδιες Αρχές να αξιολογούν τα δεδομένα.

