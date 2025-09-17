Αγωνία για τον Τεντόγλου στον τελικό του μήκους, ένιωσε ενοχλήσεις

17 Σεπ. 2025 15:29
Pelop News

Στιγμές αγωνίας στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειάς του!

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε κανονικά φόρα για το δεύτερο άλμα, όμως σταμάτησε απότομα πριν πηδήξει, δείχνοντας να έχει ενοχλήσεις στη γάμπα. Περπάτησε μέχρι τη βαλβίδα, την πάτησε χωρίς να ολοκληρώσει το άλμα, και αμέσως έπιασε τη γάμπα του, σαν να υπέστη κράμπα ή κάποια μυϊκή ενόχληση.

Η δεύτερη προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή ακυρώθηκε φυσικά, με την εικόνα του να έχει προκαλέσει ανησυχία ενόψει της συνέχειας του τελικού. Ο Τεντόγλου έχει ήδη στο ενεργητικό του ένα έγκυρο άλμα, αλλά πολύ χαμηλά (7,83μ.) και περιμένουμε με αγωνία να δούμε την κατάστασή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητής έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική εδώ και αρκετές εβδομάδες, και στόχος του ήταν να «τελειώσει» τον τελικό από τις πρώτες προσπάθειες. Μετά την ακύρωση του δεύτερου άλματος, κάθισε κάτω και έκανε διατάσεις και μαλάξεις, προσπαθώντας να ανακουφίσει τη γάμπα του. Η κάμερα τον «έπιασε» να πηγαίνει προς τον προπονητή του, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «το πόδι», δείχνοντας εμφανώς προβληματισμένος.

Ο χρόνος πιέζει και η κατάσταση του Μίλτου Τεντόγλου μοιάζει εύθραυστη. Με δεδομένες τις ενοχλήσεις στη γάμπα και την εικόνα του να κάνει διατάσεις και να δείχνει τον πόνο στον προπονητή του, η στρατηγική του πλέον πρέπει να είναι ξεκάθαρη: Ένα δυνατό, ασφαλές άλμα που θα του εξασφαλίσει θέση στο βάθρο χωρίς να ρισκάρει περαιτέρω επιδείνωση.

Η λογική λέει πως δεν υπάρχει περιθώριο για περιττές προσπάθειες. Αν όντως υπάρχει μυϊκός σπασμός ή κράμπα, κάθε επιπλέον άλμα μπορεί να τον βγάλει εκτός αγώνα. Για αυτό και η επόμενη προσπάθειά του θα πρέπει να είναι όσο πιο μετρημένη και αποτελεσματική γίνεται.
