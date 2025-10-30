Αγορά: 500 ελεγκτές στη «μάχη» κατά της ακρίβειας, οι αρμοδιότητες της νέας αρχής ελέγχου, τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 11/11/2025, στόχος της της νέας Ανεξάρτητης Αρχής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς, η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και η διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

H νέα Ανεξάρτητη Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή θα προσπαθήσει να προασπίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών, με 500 στελέχη, εκ των οποίων τα 300 θα ασχολούνται αποκλειστικά με τους ελέγχους.

Αναφορικά με την εποπτεία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς θα διενεργεί ελέγχους για την αντιμετώπιση του παράνομου και του υπαίθριου εμπορίου, για την καταπολέμηση φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών, θα εκπονεί, από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και Προγραμματισμό, για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών, θα συγκροτεί και θα συντονίζει μεμονωμένα ή μικτά κλιμάκια ελέγχου σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, για τον έλεγχο της αγοράς, την πάταξη του παράνομου εμπορίου και την εποπτεία της εφαρμογής των κανόνων διακίνησης εμπορίας προϊόντων. Επίσης θα τηρεί ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων και θα εκπονεί μελέτες, έρευνες και αναλύσεις για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της αγοράς.

Πρόστιμα

Επίσης, θα διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, για τη διαπίστωση παραβάσεων που αφορούν στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ενώ θα διαπιστώνει παραβάσεις, θα συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου και θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αναφορικά με την παρακολούθηση και την εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή θα λαμβάνει και εξετάζει καταγγελίες και αναφορές καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και των κανόνων που αφορούν στην προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης.

Θα διενεργεί ελέγχους, περιλαμβανομένων των σαρώσεων σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών. Θα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και θα ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών.

Αρμοδιότητες

Σημειώνεται ότι στην Αρχή συστήνεται πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης, αποτελούμενο από τον πρόεδρο και ακόμη τέσσερα τακτικά μέλη. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ως πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης.

Στην Αρχή, όπως προαναφέρθηκε, συστήνονται 500 θέσεις, πέραν των καλυπτόμενων από μετακλητούς, εκ των οποίων, 300 τουλάχιστον θέσεις καταλαμβάνονται από Ελεγκτές.

Στη νέα Αρχή συνενώνονται το προσωπικό και οι αρμοδιότητες των παρακάτω υφισταμένων υπηρεσιών:

-της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτός του τμήματος Χημικών Αναλύσεων,

-της διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, που υπάγεται στη γενική διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

-του τμήματος Γ’ Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας, που υπάγεται στη διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της γενικής διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και

-της ανεξάρτητης αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

