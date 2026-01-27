Αγορά πολυτελών ακινήτων: Γιατί πολλά μένουν απούλητα παρά την κινητικότητα της αγοράς

Η αγορά πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή κινητικότητα τα τελευταία χρόνια, με συναλλαγές να καταγράφονται κυρίως σε premium περιοχές όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό πολυτελών ακινήτων παραμένει απούλητο για παρατεταμένα διαστήματα, παρά την γενικότερη θετική πορεία της αγοράς.

Σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Realty, η εξήγηση δεν βρίσκεται στη συνολική δυναμική της αγοράς, αλλά σε συγκεκριμένους παράγοντες που καθορίζουν την ελκυστικότητα κάθε ακινήτου ξεχωριστά.

Κύριοι λόγοι παραμονής απούλητων

Υπερτιμολόγηση : Η τιμή αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα. Οι σύγχρονοι αγοραστές, πλήρως ενημερωμένοι μέσω online συγκρίσεων σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζουν γρήγορα αποκλίσεις από τις πραγματικές αποτιμήσεις. Η υπεραισιόδοξη τιμολόγηση αποτρέπει το ενδιαφέρον, ιδίως όταν οι προβλέψεις για το 2026 κάνουν λόγο για ήπια ανοδική τάση τιμών της τάξης του 3%-5%. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αγοραστές προτιμούν ακίνητα που δικαιολογούν πλήρως την αξία τους, αποφεύγοντας τον κίνδυνο υπεραγοράς. Η υπερβολική τιμή μετατρέπει τις πρώτες κρίσιμες 30-45 ημέρες σε μήνες αναμονής, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση του πωλητή και δημιουργώντας «market fatigue» (κόπωση αγοράς).

: Η τιμή αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα. Οι σύγχρονοι αγοραστές, πλήρως ενημερωμένοι μέσω online συγκρίσεων σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζουν γρήγορα αποκλίσεις από τις πραγματικές αποτιμήσεις. Η υπεραισιόδοξη τιμολόγηση αποτρέπει το ενδιαφέρον, ιδίως όταν οι προβλέψεις για το 2026 κάνουν λόγο για ήπια ανοδική τάση τιμών της τάξης του 3%-5%. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αγοραστές προτιμούν ακίνητα που δικαιολογούν πλήρως την αξία τους, αποφεύγοντας τον κίνδυνο υπεραγοράς. Η υπερβολική τιμή μετατρέπει τις πρώτες κρίσιμες 30-45 ημέρες σε μήνες αναμονής, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση του πωλητή και δημιουργώντας «market fatigue» (κόπωση αγοράς). Λανθασμένη τοποθέτηση και προβολή : Πολλά ακίνητα παρουσιάζονται χωρίς σαφή ταυτότητα ή χωρίς ανάδειξη των διακριτών πλεονεκτημάτων τους. Η αγορά απαιτεί ξεκάθαρη αφήγηση, τεκμηρίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών και στοχευμένη προβολή των στοιχείων που ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Οι αγοραστές δεν αναζητούν μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. Συχνά εμφανίζεται ενδιαφέρον χωρίς συνέχεια, με επισκέψεις που δεν εξελίσσονται πέρα από γενικές εκφράσεις όπως «θα το δούμε», γεγονός που σηματοδοτεί σιωπηρή απόρριψη.

: Πολλά ακίνητα παρουσιάζονται χωρίς σαφή ταυτότητα ή χωρίς ανάδειξη των διακριτών πλεονεκτημάτων τους. Η αγορά απαιτεί ξεκάθαρη αφήγηση, τεκμηρίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών και στοχευμένη προβολή των στοιχείων που ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Οι αγοραστές δεν αναζητούν μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης. Συχνά εμφανίζεται ενδιαφέρον χωρίς συνέχεια, με επισκέψεις που δεν εξελίσσονται πέρα από γενικές εκφράσεις όπως «θα το δούμε», γεγονός που σηματοδοτεί σιωπηρή απόρριψη. Έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης : Πολλά ακίνητα εισέρχονται στην αγορά χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, χρονικό ορίζοντα, εναλλακτικά σενάρια ή συνεχή επαναξιολόγηση της ανταπόκρισης. Η ζήτηση καθορίζεται σε επίπεδο μικροπεριοχών (microlocations), όπου η ενεργή διαχείριση, η παρακολούθηση δεδομένων και η προσαρμογή είναι απαραίτητες. Σε ώριμες αγορές, ακίνητο που υπερβαίνει τους 90-120 ημέρες χωρίς σοβαρό ενδιαφέρον θεωρείται ότι έχει υποστεί market fatigue.

: Πολλά ακίνητα εισέρχονται στην αγορά χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, χρονικό ορίζοντα, εναλλακτικά σενάρια ή συνεχή επαναξιολόγηση της ανταπόκρισης. Η ζήτηση καθορίζεται σε επίπεδο μικροπεριοχών (microlocations), όπου η ενεργή διαχείριση, η παρακολούθηση δεδομένων και η προσαρμογή είναι απαραίτητες. Σε ώριμες αγορές, ακίνητο που υπερβαίνει τους 90-120 ημέρες χωρίς σοβαρό ενδιαφέρον θεωρείται ότι έχει υποστεί market fatigue. Αυξημένη επιλεκτικότητα αγοραστών: Η αγορά δεν χαρακτηρίζεται από έλλειψη ζήτησης, αλλά από υψηλή επιλεκτικότητα. Οι αγοραστές αξιολογούν αυστηρά τη λειτουργικότητα, την ποιότητα κατασκευής, την ενεργειακή απόδοση και τη συνολική σχέση τιμής-ποιότητας-αξίας. Αυτό ευνοεί τα σωστά τοποθετημένα ακίνητα, ενώ αφήνει εκτός όσα δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια.

Σε μια αγορά υψηλών αποτιμήσεων, η επιτυχής πώληση πολυτελούς ακινήτου δεν εξαρτάται από τη συγκυρία, αλλά από σωστή τιμολόγηση, στρατηγική παρουσίαση και βαθιά γνώση των μικρο-δεδομένων της ζήτησης.

