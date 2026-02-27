Αγραφα: Αγρια ομορφιά στη φύση, τι να δείτε

Καλύτερη εποχή για να τα επισκεφτείς είναι την Ανοιξη

Αγραφα: Αγρια ομορφιά στη φύση, τι να δείτε
27 Φεβ. 2026 17:59
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή ενόψει και των καλών καιρικών συνθηκών είναι τα Αγραφα, όπου εκτός από οροσειρά της Κεντρικής Ελλάδας, η οποία αποτελεί τη νοτιότερη απόληξη της Πίνδου, είναι και ένα μικρό χωριό σκαρφαλωμένο σε μια απότομη πλαγιά.

Τα Αγραφα, ως βουνά, τα διακρίνουμε στα Ευρυτανικά και στα Θεσσαλικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρουν τα πρώτα. Τα Ευρυτανικά Αγραφα λοιπόν, σε αντίθεση με το κάπως πιο ήπιο ανάγλυφο των Θεσσαλικών, είναι δύσβατα, γεμάτα ψηλές κορυφές, βαθιές χαράδρες και πυκνά δάση μακεδονικής κυρίως ελάτης, η οποία αναμιγνύεται με μαυρόπευκα, βελανιδιές, καστανιές, οξιές και σφενδάμια. Τα πυκνά αυτά δάση, με τη σειρά τους, κρύβουν μια πλούσια άγρια ζωή, όπως χρυσαετούς, γερακίνες, λύκους, αρκούδες, ζαρκάδια, νυφίτσες, ασβούς, αλεπούδες, χελώνες και πολλά ακόμα, που είναι πολύ πιθανό να τα συναντήσετε στο διάβα σας.

Το ανάγλυφο των Αγράφων συμπληρώνεται και από τρία ποτάμια, τον Αχελώο, τον Αγραφιώτη και τον Ταυρωπό, ενώ δεν λείπουν και οι λίμνες, όπως η φυσική Στεφανιάδα, αλλά και οι μεγαλύτερες τεχνητές, όπως η Πλαστήρα, η Σμοκόβου και η Κρεμαστών, στις απολήξεις των βουνών. Από τα παραπάνω καταλαβαίνετε πως αυτή η περιοχή της Ελλάδας έχει πολλή ομορφιά και μάλιστα άγρια, και η καλύτερη εποχή για να τη γνωρίσετε είναι από το τέλος της άνοιξης μέχρι το φθινόπωρο. Τον χειμώνα η ζωή εκεί είναι δύσκολη. Αν θέλετε να απολαύσετε την απόλυτη ηρεμία και την απομόνωση, το χωριό των Αγράφων είναι το καλύτερο μέρος. Εδώ απουσιάζουν οι ήχοι από τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, από τα λεωφορεία και τις κόρνες, από τις μουσικές και τις φωνές και απολαμβάνεις τους ήχους της φύσης.
Το χωριό είναι μικρό και μπορείτε να το γυρίσετε σχεδόν όλο σε μια μέρα. Να τριγυρίσετε στις γειτονιές με τα παλιά πέτρινα σπίτια και τα πιο σύγχρονα, όλα με κόκκινες κεκλιμένες κεραμοσκεπές για να γλιστρά το χιόνι, με μικρές αυλές, και να σταθείτε στην πλατεία με το μεγάλο πλατάνι.

Επίσης, να ξαποστάσετε στις βρύσες και να επισκεφθείτε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 1590, με τις τοιχογραφίες του 1608, τις οποίες φιλοτέχνησε ο ιερέας Δροσινός από το Φανάρι –αξιοσημείωτο είναι ότι ο ναός, το 1878, λόγω κατολίσθησης, μετακινήθηκε χωρίς να υποστεί ζημιά.

