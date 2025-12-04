Αγραφα: Το θαύμα της φύσης, τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι τα Αγραφα, όπου εκτός από οροσειρά της Κεντρικής Ελλάδας, η οποία αποτελεί τη νοτιότερη απόληξη της Πίνδου, είναι και ένα μικρό χωριό σκαρφαλωμένο σε μια απότομη πλαγιά. Τα Αγραφα ως βουνά διακρίνονται στα Ευρυτανικά και στα Θεσσαλικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρουν τα πρώτα. Τα Ευρυτανικά Αγραφα λοιπόν, σε αντίθεση με το κάπως πιο ήπιο ανάγλυφο των Θεσσαλικών, είναι δύσβατα, γεμάτα ψηλές κορυφές, βαθιές χαράδρες και πυκνά δάση μακεδονικής κυρίως ελάτης, η οποία αναμιγνύεται με μαυρόπευκα, βελανιδιές, καστανιές, οξιές και σφενδάμια. Τα πυκνά αυτά δάση, με τη σειρά τους, κρύβουν μια πλούσια άγρια ζωή, όπως χρυσαετούς, γερακίνες, λύκους, αρκούδες, ζαρκάδια, νυφίτσες, ασβούς, αλεπούδες, χελώνες και πολλά ακόμα, που είναι πολύ πιθανό να τα συναντήσετε στο διάβα σας. Η πιο ψηλή τους κορυφή είναι η Καράβα, που φτάνει στα 2.184 μέτρα, ενώ είναι πολλές οι κορυφές τους που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα.

Το ανάγλυφο των Αγράφων συμπληρώνεται και από τρία ποτάμια, τον Αχελώο, τον Αγραφιώτη και τον Ταυρωπό, ενώ δεν λείπουν και οι λίμνες, όπως η φυσική Στεφανιάδα, αλλά και οι μεγαλύτερες τεχνητές, όπως η Πλαστήρα, η Σμοκόβου και η Κρεμαστών, στις απολήξεις των βουνών.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνετε πως η περιοχή της Ελλάδας έχει πολλή ομορφιά και μάλιστα άγρια, ενώ η καλύτερη εποχή για να τη γνωρίσετε είναι από το τέλος της άνοιξης μέχρι το φθινόπωρο.

Το ίδιο το χωριό των Αγράφων τώρα είναι μικρό και σε υψόμετρο 880 μέτρων, στην πλαγιά του βουνού Κουκουρούντζος, και αγναντεύει μια συγκλονιστική θάλασσα από ψηλές βουνοκορφές. Μπορεί να μην έχει την ομορφιά των πετρόκτιστων χωριών του Ζαγορίου, έχει όμως μια απόκοσμη γοητεία χάρη στη μοναδικής ομορφιάς άγρια φύση που σε σαγηνεύει. Εδώ, θα αισθανθείτε μικροί μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της φύσης, στο άγριο τοπίο και τη μοναξιά που αυτό φέρνει.

Αν θέλετε να απολαύσετε την απόλυτη ηρεμία και την απομόνωση, το χωριό των Αγράφων είναι το καλύτερο μέρος. Εδώ απουσιάζουν οι ήχοι από τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, από τα λεωφορεία και τις κόρνες, από τις μουσικές και τις φωνές.

