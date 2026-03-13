Άγρια εισβολή σε οικία στην Πάτρα – Τον χτύπησαν και του πήραν δύο κινητά, συνελήφθησαν δύο άνδρες

Στη σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από ληστεία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα μέσα στο σπίτι του. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μπήκαν στην οικία σπάζοντας την πόρτα, να άσκησαν βία στον ένοικο και να του αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα.

13 Μαρ. 2026 14:41
Pelop News

Δύο ημεδαποί άνδρες συνελήφθησαν χθες στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενοι για ληστεία, σε υπόθεση για την οποία σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν οι δύο κατηγορούμενοι μετέβησαν σε σπίτι αλλοδαπού άνδρα στην Πάτρα, παραβίασαν την κεντρική είσοδο σπάζοντας την πόρτα και στη συνέχεια επιτέθηκαν στον ένοικο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στο σώμα, προκειμένου να του αφαιρέσουν δύο κινητά τηλέφωνα.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν τους δύο άνδρες μέσα στην οικία, τους ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του ενός από τους δύο συλληφθέντες βρέθηκαν τα δύο κινητά τηλέφωνα που είχαν αφαιρεθεί, τα οποία κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς και αποδόθηκαν στον παθόντα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

