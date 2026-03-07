Άγρια συμπλοκή σε πλοίο προς την Κω – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και κρατούμενοι

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο προς την Κω, όταν δύο κρατούμενοι συνεπλάκησαν κατά τη διάρκεια της μεταγωγής τους. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν.

07 Μαρ. 2026 13:00
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κω, όταν δύο αλλοδαποί κρατούμενοι ηλικίας 44 και 27 ετών συνεπλάκησαν κατά τη διάρκεια της μεταγωγής τους από τον Πειραιά προς το Κατάστημα Κράτησης του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στο πλήρωμα όσο και στους επιβάτες του πλοίου.

Η συμπλοκή και οι τραυματισμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κρατούμενοι επιτέθηκαν αρχικά σε άλλον συγκρατούμενό τους και στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον των αστυνομικών που τους συνόδευαν κατά τη μεταγωγή.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι αστυνομικοί της συνοδείας, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα στα άνω άκρα.

Δικογραφία σε βάρος των κρατουμένων

Σε βάρος των δύο κρατουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, απόπειρα απόδρασης και βία κατά υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

