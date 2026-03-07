Άγρια συμπλοκή σε πλοίο προς την Κω – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και κρατούμενοι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κω, όταν δύο αλλοδαποί κρατούμενοι ηλικίας 44 και 27 ετών συνεπλάκησαν κατά τη διάρκεια της μεταγωγής τους από τον Πειραιά προς το Κατάστημα Κράτησης του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στο πλήρωμα όσο και στους επιβάτες του πλοίου.

Η συμπλοκή και οι τραυματισμοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κρατούμενοι επιτέθηκαν αρχικά σε άλλον συγκρατούμενό τους και στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον των αστυνομικών που τους συνόδευαν κατά τη μεταγωγή.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι αστυνομικοί της συνοδείας, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα στα άνω άκρα.

Δικογραφία σε βάρος των κρατουμένων

Σε βάρος των δύο κρατουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες, απόπειρα απόδρασης και βία κατά υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



