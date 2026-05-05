Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκάλεσε στο Αγρίνιο η εικόνα που αντίκρισαν οι υπάλληλοι του ΚΤΕΟ το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου, όταν έφτασαν στη δουλειά και βρήκαν το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του ΔΑΚ, σχεδόν διαλυμένο από τη δράση αγνώστων. Οι βανδαλισμοί ήταν μεγάλης έκτασης και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες είχαν ξηλώσει μέχρι και τα αλουμίνια από τον χώρο.

Η εισβολή φαίνεται ότι έγινε μέσα στη νύχτα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί από ποιο ακριβώς σημείο μπήκαν στο κτίριο. Αυτό που προκύπτει, πάντως, είναι ότι προκάλεσαν βαριές ζημιές σχεδόν σε όλους τους χώρους, αφήνοντας πίσω τους εικόνα πλήρους λεηλασίας.

Το μέγεθος της καταστροφής προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς οι άγνωστοι φαίνεται ότι έδρασαν ανενόχλητοι, έχοντας τον χρόνο να αφαιρέσουν μεταλλικά και αλουμινένια στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα προκάλεσαν φθορές σε ό,τι βρέθηκε μπροστά τους. Η εικόνα που άφησαν παραπέμπει περισσότερο σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο παρά σε δημόσια υπηρεσία που λειτουργούσε κανονικά μέχρι χθες.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν αμέσως για το περιστατικό και η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τους υπευθύνους. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών ή για το αν υπάρχουν ίχνη που μπορούν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς η αγριότητα των βανδαλισμών και η έκταση των ζημιών δείχνουν μια δράση μεθοδική και ανεξέλεγκτη, σε έναν δημόσιο χώρο όπου κανείς δεν περίμενε να εκτυλιχθεί τέτοιο σκηνικό.

Πηγή: sinidisi.gr

