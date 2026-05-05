Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μπροστά σε εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι εργαζόμενοι στο ΚΤΕΟ Αγρινίου, όταν διαπίστωσαν ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στο κτίριο και είχαν προκαλέσει εκτεταμένους βανδαλισμούς, αφαιρώντας ακόμη και αλουμίνια.

Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
05 Μάι. 2026 11:11
Pelop News

Σοκ προκάλεσε στο Αγρίνιο η εικόνα που αντίκρισαν οι υπάλληλοι του ΚΤΕΟ το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου, όταν έφτασαν στη δουλειά και βρήκαν το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του ΔΑΚ, σχεδόν διαλυμένο από τη δράση αγνώστων. Οι βανδαλισμοί ήταν μεγάλης έκτασης και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες είχαν ξηλώσει μέχρι και τα αλουμίνια από τον χώρο.

Η εισβολή φαίνεται ότι έγινε μέσα στη νύχτα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί από ποιο ακριβώς σημείο μπήκαν στο κτίριο. Αυτό που προκύπτει, πάντως, είναι ότι προκάλεσαν βαριές ζημιές σχεδόν σε όλους τους χώρους, αφήνοντας πίσω τους εικόνα πλήρους λεηλασίας.

Διαβάστε επίσης: Ερχονται «μπλόκα» για τα πατίνια

Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το μέγεθος της καταστροφής προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς οι άγνωστοι φαίνεται ότι έδρασαν ανενόχλητοι, έχοντας τον χρόνο να αφαιρέσουν μεταλλικά και αλουμινένια στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα προκάλεσαν φθορές σε ό,τι βρέθηκε μπροστά τους. Η εικόνα που άφησαν παραπέμπει περισσότερο σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο παρά σε δημόσια υπηρεσία που λειτουργούσε κανονικά μέχρι χθες.

Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Οι Αρχές ενημερώθηκαν αμέσως για το περιστατικό και η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει τους υπευθύνους. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών ή για το αν υπάρχουν ίχνη που μπορούν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το νέο περιστατικό έρχεται να προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς η αγριότητα των βανδαλισμών και η έκταση των ζημιών δείχνουν μια δράση μεθοδική και ανεξέλεγκτη, σε έναν δημόσιο χώρο όπου κανείς δεν περίμενε να εκτυλιχθεί τέτοιο σκηνικό.

Πηγή: sinidisi.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Έλεγχοι σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα έφεραν συλλήψεις για ηρωίνη και παράνομη παραμονή
11:24 Για πέμπτη φορά ο τελικός στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο
11:17 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: H μάχη για τα 300.000 vouchers – Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
11:14 Reuters: «ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν πλήξει τα πυρηνικά του Ιράν»
11:11 Αγρίνιο: Μπήκαν νύχτα στο ΚΤΕΟ και το διέλυσαν – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:10 Η Δημοκρατία σε αναστολή
11:03 Αυτό είναι το νέο ΔΣ του ΣΕΒΑΣ
11:01 Σκιάθος: Το κόλπο με τους ασυνόδευτους σάκους πρόδωσε κύκλωμα με 13 κιλά ναρκωτικών
11:00 Τα πατίνια στο μικροσκόπιο μετά τα ατυχήματα ανηλίκων – Η Πάτρα βλέπει τα επόμενα «μπλόκα»
10:58 Κρήτη: Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά του Γούδουρα – Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμών
10:53 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ο Θάνος Χριστακόπουλος νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής
10:53 Αντίδραση του Ιράν κατά των ΗΠΑ για επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ
10:47 Λυκοθανάση: “Θα παίξει ρόλο η ψυχολογία”
10:39 Eurovision: Τι είπε ο Αργυρός για τον Akyla
10:31 ΙΟΒΕ: Κάμψη του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, στην κορυφή της απαισιοδοξίας οι Έλληνες καταναλωτές
10:28 Η Θύελλα το παλεύει για παραμονή στη Γ’ Εθνική
10:24 Πρόβλεψη σοκ από το ΔΝΤ για το πετρέλαιο και σενάρια να φτάσει τα 125 δολάρια
10:20 Μητσοτάκης για Marfin: «Διαρκής προειδοποίηση απέναντι στην τυφλή βία και τον διχασμό»
10:14 Πού θα δείτε την σημερινή μονομαχία του Ολυμπιακού
10:05 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.05.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ