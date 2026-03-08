Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 14χρονο που βρέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο

Στο Αγρίνιο, συνελήφθη προχθές το πρωί ένας 14χρονος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, καθώς διαπιστώθηκε ότι κατείχε πτυσσόμενο μαχαίρι εντός σχολικού χώρου.

Η ανεύρεση του μαχαιριού έγινε με παρέμβαση του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση του αντικειμένου, ενώ ο ανήλικος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.

Σύλληψη και στην Πάτρα

Εξάλλου χθες τα ξημερώματα συνελήφθη στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο στιλέτο.

