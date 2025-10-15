Αγρίνιο: Δίκτυο “λογιστών” εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα -Πάνω από 620.000€ η λεία των δύο οργανώσεων

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εξιχνίασε ακόμη έξι υποθέσεις απάτης που συνδέονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων είχαν συλληφθεί στις 6 Μαΐου 2025 σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2025, τα μέλη της πρώτης οργάνωσης διέπραξαν έξι ακόμη απάτες — τέσσερις τετελεσμένες και δύο απόπειρες — αποσπώντας συνολικά 8.100 ευρώ. Προσποιούμενοι τους λογιστές, τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστα θύματα και, με το πρόσχημα επιστροφής φόρου ή επιδότησης, τα έπειθαν να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να αποκαλύψουν τους αριθμούς pin.

Οι δύο οργανώσεις είχαν αναπτύξει δράση σε όλη την Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Μάιο του 2025, ενώ υπάρχουν ενδείξεις συμμετοχής τους και σε υποθέσεις απάτης στην Κύπρο.

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση είχε συλληφθέντα έξι μέλη και ταυτοποιημένα ακόμη πέντε, με δράση σε 17 περιοχές, μεταξύ των οποίων Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Κέρκυρα. Συνολικά, εξιχνιάστηκαν 80 περιπτώσεις απάτης, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 464.000 ευρώ. Τα θύματα ήταν κυρίως γιατροί, τους οποίους εξαπατούσαν παριστάνοντας τους λογιστές τους.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση περιλαμβάνει έναν συλληφθέντα και οκτώ ακόμη ταυτοποιημένα μέλη. Οι αρχές εξιχνίασαν 40 υποθέσεις, με δράση σε 19 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Άρτα, Λάρισα, Ηλεία και Ροδόπη. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης ανέρχεται περίπου στις 164.000 ευρώ.

Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε πολίτες —συχνά ηλικιωμένους— παρουσιάζοντας ψευδώς ότι είναι λογιστές ή βοηθοί λογιστών τους, υποστηρίζοντας ότι δικαιούνται επιδότηση ή επιστροφή χρημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έπειθαν τα θύματα να αγοράσουν προπληρωμένες κάρτες και να τους δώσουν τους κωδικούς.

Η δικογραφία για τα μέλη των δύο οργανώσεων έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



