Αγρίνιο: Εχει εγκλωβιστεί ο πρόεδρος του Ορειβατικού Πρέβεζας και οι διασώστες μάχονται...

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Αγίου Βλασίου Αγρινίου για την διάσωση ορειβάτη μετά από σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από τον βράχο που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο.

Πρόκειται για τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας που μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή. Ο 56χρονος άνδρας έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.

Την περιοχή προσπαθούν να προσεγγίσουν σωστικά δυνάμεις από το Αγρίνιο, μδυνάμεις από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας.

Eχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή εφόσον χρειαστεί.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βλασίου καταθέτουν τα υπόλοιπα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

