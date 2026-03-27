Αγρίνιο: Έκλεψε μοτοποδήλατο και κυκλοφορούσε με μπαλτά, πριόνι και μαχαίρι

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας ημεδαπός άνδρας που συνελήφθη τα ξημερώματα στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, μετά τον εντοπισμό του να κινείται με μοτοποδήλατο το οποίο είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο βράδυ από την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν κατά τον έλεγχο ότι το δίκυκλο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του.

Ακολούθησε σωματικός έλεγχος, κατά τον οποίο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένας μπαλτάς, ένα πριόνι χειρός και ένα μαχαίρι, στοιχεία που προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

