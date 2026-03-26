Αγρίνιο: Ένοπλη ληστεία σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε βενζινάδικο στο Αγρίνιο. Δράστης με μαχαίρι απέσπασε χρηματικό ποσό και διέφυγε. Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

26 Μαρ. 2026 7:48
Pelop News

Στόχος ληστείας έγινε χθες το βράδυ πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, χρησιμοποιώντας μαύρο μαντήλι, εισέβαλε στον χώρο του βενζινάδικου κρατώντας μαχαίρι.

Ο δράστης πλησίασε τον υπάλληλο και με την απειλή του αιχμηρού αντικειμένου τον ανάγκασε να του παραδώσει τις εισπράξεις από το ταμείο. Κατά τις ίδιες πηγές, το χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ. Αμέσως μετά την πράξη του, ο ληστής επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα -τύπου σκούτερ- και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετά την ειδοποίηση από τον έντρομο υπάλληλο. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν μαρτυρίες και να εξετάζουν εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου, αλλά και παρακείμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη και το δρομολόγιο διαφυγής του.

Πηγή: agriniopress.gr

