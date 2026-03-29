Αγρίνιο: Επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο στο κέντρο – Έξι προσαγωγές

Αιματηρό περιστατικό το βράδυ – Εκτός κινδύνου ο ανήλικος

29 Μαρ. 2026 9:40
Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 22:00, στην περιοχή κοντά στις οδούς Κύπρου και Ι. Σταϊκου, ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ανήλικος τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 16χρονος φέρεται να έχασε σημαντική ποσότητα αίματος, ενώ στο σημείο βρισκόταν και μία νεαρή γυναίκα, πιθανότατα συγγενικό του πρόσωπο, η οποία υπέστη σοκ από το περιστατικό.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο ανήλικος φέρει τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Η Αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές υπόπτων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτίων της επίθεσης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:53 Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας
12:52 Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν
12:45 Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
12:39 Patras Half Marathon 2026: Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή της πόλης
12:36 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών
12:28 Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο
12:19 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων
12:11 Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας
12:02 Πάτρα: Τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα
11:57 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
11:48 Θεσσαλονίκη: 19χρονος έτρεχε με 180 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό!
11:40 Σύλληψη άνδρα στην Αιγιάλεια για κατοχή ναρκωτικών
11:33 Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη
11:25 Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην Πρόεδρος των Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας
11:16 Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη: Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει
11:07 Μητσοτάκης: Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει απέναντι σε όσους θέλουν να την καθυστερήσουν ή και να την ακυρώσουν
11:04 Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της
10:55 Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή
10:38 Δυσκοιλιότητα: Το απλό «μαγικό φάρμακο» που πρέπει να πίνουμε κάθε πρωί
10:34 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη – Στο νοσοκομείο η ανήλικη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
