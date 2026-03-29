Αγρίνιο: Επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο στο κέντρο – Έξι προσαγωγές

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 22:00, στην περιοχή κοντά στις οδούς Κύπρου και Ι. Σταϊκου, ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο ανήλικος τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 16χρονος φέρεται να έχασε σημαντική ποσότητα αίματος, ενώ στο σημείο βρισκόταν και μία νεαρή γυναίκα, πιθανότατα συγγενικό του πρόσωπο, η οποία υπέστη σοκ από το περιστατικό.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο ανήλικος φέρει τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Η Αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές υπόπτων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτίων της επίθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



