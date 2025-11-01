Αγρίνιο: Έριξε μπάζα σε κοινοτικό χώρο και βρέθηκε με χειροπέδες

Η ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων σε κοινοτικούς χώρους εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, με την τελευταία περίπτωση να καταγράφεται στη Λεπενού Αγρινίου.

Το πρωί της Παρασκευής, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος οδηγώντας ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, προχώρησε σε εναπόθεση φερτών υλικών –πέτρες και χώμα– σε κοινοτική έκταση εντός του οικισμού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ τα υλικά απομακρύνθηκαν από το σημείο.

