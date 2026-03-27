Αγρίνιο: Η νίκη ζωής για τον 18χρονο Μάριο – Τι λέει η μητέρα του

Μια νέα σελίδα, γεμάτη αισιοδοξία και φως, ανοίγει για τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο, ο οποίος κατάφερε να βγει νικητής από μια πολυμηνιαία και επώδυνη περιπέτεια υγείας στην Ιταλία. Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, με μια ανάρτηση που «ραγίζει» καρδιές, έκανε γνωστό ότι ο γιος της πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Τορίνο, επιστρέφοντας στις απλές αλλά πολύτιμες στιγμές της καθημερινότητας.

Το χρονικό της μάχης

Η περιπέτεια του Μάριου ξεκίνησε πριν από μήνες, όταν η οικογένεια αναζήτησε ελπίδα για μεταμόσχευση. Η κ. Βέρρη αποκάλυψε την κυνική αντιμετώπιση που βίωσε στην Ελλάδα, μεταφέροντας τα λόγια ενός γιατρού: «Θα δώσουμε ένα συκώτι κάπου που θα πάει χαμένο;».

Αυτή η «καταδίκη» ανατράπηκε στο Τορίνο, όπου οι Ιταλοί επιστήμονες που ανέλαβαν τον 18χρονο έδωσαν τη δική τους απάντηση ευθύνης: «Αν υπάρχει έστω μία ελπίδα για ζωή, δεν έχουμε δικαίωμα να την αρνηθούμε».

Μετά από ακόμη μία κρίσιμη χειρουργική επέμβαση, ο Μάριος είναι πλέον ελεύθερος να χαρεί όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Ένας περίπατος, ένα χαμόγελο, ένα κούρεμα – μικρές νίκες που για την οικογένεια από το Αγρίνιο μοιάζουν με θαύμα.

«Ανάμεσα στην άρνηση και στην ευθύνη… κάπου εκεί ήταν ένα παιδί. Ο Μάριος. Και σήμερα είναι εδώ», γράφει η μητέρα του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της μάχης και της επιλογής να σώζεις ζωές αντί να τις προδικάζεις.

Η ανάρτηση της μητέρας

Η μητέρα του Εύη Βέρρη αναφέρει αναλυτικά:

Βγήκαμε από το νοσοκομείο.

Και μαζί μας βγήκε ξανά… η ζωή.

Τα μικρά, τα απλά, τα αυτονόητα που κάποτε έμοιαζαν μακρινά.

Ένα χαμόγελο.

Μια βόλτα.

Ένα κούρεμα.

Μια κανονική στιγμή.

Όμως πριν φτάσουμε εδώ…

υπήρξαν δύο φράσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Η πρώτη, στην Ελλάδα, από το γιατρό του Μάριου όταν τον ρώτησα γιατί τον απορρίπτεται να πάει για μεταμόσχευση;

«Μπορεί να σου φανεί σκληρό Εύη αλλά θα δώσουμε ένα συκώτι κάπου που θα πάει χαμένο;»

Η δεύτερη, εδώ στην Ιταλία, από τους μεγάλους γιατρούς που τον ανέλαβαν:

«Αν υπάρχει έστω μία ελπίδα για ζωή, δεν έχουμε δικαίωμα να την αρνηθούμε.»

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο φράσεις…

χωράει όλη η αλήθεια.

Ανάμεσα στην άρνηση και στην ευθύνη.

Ανάμεσα στην καταδίκη και στην απόφαση.

Ανάμεσα στο «όχι» και στο «θα παλέψουμε».

Και κάπου εκεί ήταν ένα παιδί.

Ο Μάριος.

Και σήμερα… είναι εδώ.

Γιατί τελικά, η ζωή δεν είναι δεδομένη.

Είναι στάση.

Είναι επιλογή.

Είναι μάχη.

Και κάποιοι επιλέγουν να την πετάνε…

και κάποιοι να τη σώζουν και να την επιστρέφουν καλύτερη.

Εμείς σήμερα απλά …. τη ζούμε.

