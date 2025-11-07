Αγρίνιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του, μια προσαγωγή ΝΕΟΤΕΡΑ

Τραυματισμένος από μαχαίρι βρέθηκε ηλικιωμένος μέσα στο διαμέρισμα του, στο Αγρίνιο, το πρωί της Παρασκευής 7/11/2025.

Οπως μεταδίδει το agrinionews.gr, ο άνδρας φέρει τραύματα από μαχαίρι στο θώρακα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Παράλληλα η αστυνομία που έσπευσε ερευνά την υπόθεση και προσήγαγε στο Τμήμα συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το πρόσωπο που προσήχθη από τους αστυνομικούς, είναι η κόρη του ηλικιωμένου.

